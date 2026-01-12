Ця вітамінна закуска замінить усі салати взимку: як приготувати ферментовані овочі (відео)

Приготовані у такий спосіб овочі зберігають максимум вітамінів

Взимку хочеться не тільки наваристих супів, а і чогось свіжого та корисного, адже організм відчуває брак вітамінів. Якщо звична консервація вже набридла, можна приготувати ферментовані овочі. Завдяки особливому способу приготування вони зберігають максимум користі та чудово підходять для холодного сезону.

Як приготувати хрумкі ферментовані овочі, показали на YouTube-каналі "СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти". Рецепт дуже простий і його можна без зусиль адаптувати під будь-який сезон.

Як приготувати ферментовані овочі

На відміну від маринування з оцтом, ферментація дозволяє зберігти всі вітаміни та збагатити овочі корисними пробіотиками. В цьому рецепті пропонується ферментувати цвітну капусту та кольрабі. Але взимку ці продукти можна замінити на нарізаний скибками буряк, моркву, кімчі, корінь петрушки або пастернаку.

Інгредієнти (на 3-літрову банку):

Цвітна капуста — 300–400 г

Червона (фіолетова) капуста — 200 г

Редька (кавунова або чорна) та дайкон — по 150 г

Кольрабі — 1 невеликий плід

Брюссельська капуста — 100 г

Стебло селери — 2–3 шт.

Лайм — 1/2 шт.

Вода — 1,5 л (бажано фільтрована, без хлору)

Сіль кам’яна — 30 г (приблизно 2 ст. л. без гірки).

Спосіб приготування

Усі овочі ретельно миємо. Цвітну капусту розбираємо на невеликі суцвіття. Дайкон, редьку, кольрабі чистимо і нарізаємо брусками завтовшки 1 см. Лайм нарізаємо тонко разом зі шкіркою. Викладаємо овочі в чисту банку шарами. Фіолетову капусту краще покласти ближче до середини — так вона рівномірно забарвить усі інші овочі в ніжно-рожевий колір. Не утрамбовуйте овочі занадто сильно. Розчиняємо сіль у холодній воді та заливаємо овочі. Якщо овочі спливають, зверху можна покласти чисте листя капусти або невеликий гніт. Закриваємо банку марлею та залишаємо при кімнатній температурі (оптимально 18–22°C) на 3–5 днів. Коли розсіл стане мутним та з'являться бульбашки, можна куштувати.

Ферментовані овочі найкраще смакують охолодженими. Викладіть їх у тарілку, збризніть нерафінованою соняшниковою або кунжутною олією і присипте насінням льону або чорного кунжуту. Подавайте до запеченої картоплі або м'ясних страв.