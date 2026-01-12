До стейків, шашлику чи курочки: цей соус з ківі ідеально доповнить смак м'яса (відео)

Ідеальне доповнення до м'яса

До м’яса, зокрема стейку, можна подати різні соуси — від класичних вершкових і перцевих до яскравих фруктових. І сьогодні ми пропонуємо універсальний соус з ківі, який поєднує солодкість, кислинку та свіжі трав’яні ноти. Такий соус добре працює не лише зі стейками, а й з куркою, індичкою, запеченими овочами чи навіть сирами. Фруктові соуси давно використовують у світовій гастрономії і ківі в цій ролі цінують за природну кислотність та здатність "оживляти" м’ясо. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Андрій Клюс".

Для соусу важливо обрати стиглі, але не перезрілі ківі — вони мають бути м’якими при легкому натисканні, без надто різкого запаху бродіння. Яблука краще брати кисло-солодкі: вони дають баланс і густішу текстуру. М’ята має бути яскраво-зеленою, без темних плям — в’ялі листки дадуть "трав’янистий" присмак. Типова помилка — переборщити з корицею або цукром: спеція має лише підкреслювати фруктовість, а не домінувати. За бажанням цукор можна частково або повністю замінити медом, а м’яту — базиліком чи кінзою для іншого характеру смаку. Якщо потрібна більш гладка текстура, соус можна пробити блендером, а для "домашнього" варіанту залишити з дрібними шматочками фруктів.

Як приготувати соус з ківі

Інгредієнти:

ківі – 2 шт.;

яблуко – 2 шт.;

м’ята – 1 пучок;

кориця – дрібка;

цукор – за смаком;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Очистити ківі та яблука від шкірки, нарізати їх невеликими шматочками. Подрібнити фрукти блендером або розім’яти виделкою до бажаної консистенції. Дрібно нарізати м’яту та додати до фруктової маси. Приправити сіллю, перцем, корицею та цукром, ретельно перемішати. За потреби охолодити соус у холодильнику 15–20 хвилин для стабілізації смаку.

Як і з чим подавати

Соус з ківі найкраще подавати до стейків із яловичини, свинини або курячого філе, викладаючи його окремо в соуснику чи тонким шаром на тарілку. Він добре поєднується з простими гарнірами — запеченою картоплею, рисом, кус-кусом або грильованими овочами. Для подачі можна прикрасити листочками свіжої м’яти чи тонкими скибками ківі. Також соус підійде як доповнення до сирної тарілки або як незвичний акомпанемент до бургерів і сендвічів.

Цей соус легко адаптувати під власний смак, змінюючи пропорції фруктів чи спецій. Не бійтеся експериментів — саме так народжуються найвдаліші авторські поєднання, які роблять навіть просту страву по-справжньому особливою.