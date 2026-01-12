До стейків, шашлику чи курочки: цей соус з ківі ідеально доповнить смак м'яса (відео)
Ідеальне доповнення до м'яса
До м’яса, зокрема стейку, можна подати різні соуси — від класичних вершкових і перцевих до яскравих фруктових. І сьогодні ми пропонуємо універсальний соус з ківі, який поєднує солодкість, кислинку та свіжі трав’яні ноти. Такий соус добре працює не лише зі стейками, а й з куркою, індичкою, запеченими овочами чи навіть сирами. Фруктові соуси давно використовують у світовій гастрономії і ківі в цій ролі цінують за природну кислотність та здатність "оживляти" м’ясо. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Андрій Клюс".
Для соусу важливо обрати стиглі, але не перезрілі ківі — вони мають бути м’якими при легкому натисканні, без надто різкого запаху бродіння. Яблука краще брати кисло-солодкі: вони дають баланс і густішу текстуру. М’ята має бути яскраво-зеленою, без темних плям — в’ялі листки дадуть "трав’янистий" присмак. Типова помилка — переборщити з корицею або цукром: спеція має лише підкреслювати фруктовість, а не домінувати. За бажанням цукор можна частково або повністю замінити медом, а м’яту — базиліком чи кінзою для іншого характеру смаку. Якщо потрібна більш гладка текстура, соус можна пробити блендером, а для "домашнього" варіанту залишити з дрібними шматочками фруктів.
Як приготувати соус з ківі
Інгредієнти:
- ківі – 2 шт.;
- яблуко – 2 шт.;
- м’ята – 1 пучок;
- кориця – дрібка;
- цукор – за смаком;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Очистити ківі та яблука від шкірки, нарізати їх невеликими шматочками.
- Подрібнити фрукти блендером або розім’яти виделкою до бажаної консистенції.
- Дрібно нарізати м’яту та додати до фруктової маси.
- Приправити сіллю, перцем, корицею та цукром, ретельно перемішати.
- За потреби охолодити соус у холодильнику 15–20 хвилин для стабілізації смаку.
Як і з чим подавати
Соус з ківі найкраще подавати до стейків із яловичини, свинини або курячого філе, викладаючи його окремо в соуснику чи тонким шаром на тарілку. Він добре поєднується з простими гарнірами — запеченою картоплею, рисом, кус-кусом або грильованими овочами. Для подачі можна прикрасити листочками свіжої м’яти чи тонкими скибками ківі. Також соус підійде як доповнення до сирної тарілки або як незвичний акомпанемент до бургерів і сендвічів.
Цей соус легко адаптувати під власний смак, змінюючи пропорції фруктів чи спецій. Не бійтеся експериментів — саме так народжуються найвдаліші авторські поєднання, які роблять навіть просту страву по-справжньому особливою.