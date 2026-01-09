Дітей за вуха не відтягнете: як з учорашнього рису приготувати фантастичну закуску за лічені хвилини (відео)

Рецепт розкішної закуски за копійки

Буває так, що хочеться чогось особливого, а в холодильнику є тільки вчорашній рис, шматочок сиру та яйце. Саме з цих простих продуктів можна приготувати смачні рисові кульки, від яких дітей не відтягнеш за вуха.

Готуються вони швидко, буквально за кілька кроків. Ви можете додати всередину улюблений сир для того самого "ефекту тягучості" або ж залишити їх порожніми — вони все одно смакуватимуть чудово. Це ідеальна закуска, коли треба швидко нагодувати сім'ю або здивувати чимось новеньким, не витрачаючи на це купу грошей та часу.

Як приготувати рисові кульки з сиром

Поради щодо вибору інгредієнтів та приготування

Для начинки беріть саме моцарелу чи сулугуні, бо після обсмажування такий сир розплавиться та буде тягнутися. За бажання можна використовувати як начинку дрібно порізану шинку чи ковбасу. Також замість сиру можна покласти обсмажені печериці з цибулею. До рису можна додати натерту на дрібній тертці сиру моркву або нарізаний шпинат.

Найбільша помилка — намагатися ліпити кульки сухими руками. Рис буде липнути до пальців, і ви просто рознервуєтесь. Тримайте поруч миску з водою і злегка змочуйте долоні перед кожною новою кулькою.

Інгредієнти

Рис відварений — 150 г

Вода — 300 мл

Яйце — 1 шт.

Сіль 1/2 ч. л.

Паприка — 1/2 ч. л.

Чорний перець мелений — до смаку

Кріп і петрушка свіжі — до смаку

Борошно — 1-2 ст. л.

Сир моцарела — 50 г

Яйце для панірування — 1-2 шт.

Панірувальні сухарі

Олія для смаження

Спосіб приготування

До рису додати яйце, сіль, паприку, чорний перець, подрібнену зелень та борошно. Перемішати. Сформувати руками кульки, вкладаючи всередину шматочки сиру. Запанірувати спочатку у збитих яйцях, а потім у панірувальних сухарях. Смажити на олії з обох боків до золотистості.

Найкраще ці кульки смакують гарячими, поки сир усередині ще рідкий. Змішайте грецький йогурт, зубчик часнику, дрібку солі та багато кропу і подавайте цей соус разом з рисовими кульками. Також вони смакуватимуть з кетчупом.