Картопляні лиґанці з сиром: традиційна українська кухня без зайвих інгредієнтів

Лиґанці — це традиційна страва західноукраїнської кухні, яка відрізняється від звичних вареників.

В українській кулінарній традиції вареники готують у різних варіантах, зокрема й ліниві, але лиґанці мають свій унікальний характер: вони формуються з картопляного тіста з начинкою, варяться швидко та смакують особливо ніжно. Історично лиґанці виникли в гірських районах Західної України, де господині шукали прості, ситні страви з мінімумом дорогих інгредієнтів. Це не просто страва — це частина кулінарної спадщини, яка передає дух регіону та економного підходу до продуктів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Для найкращого результату картоплю варто брати не надто водянисту, бажано середнього або пізнього сорту, щоб тісто не виходило занадто рідким. Молоко можна замінити вершками для більшої ніжності, а крохмаль — кукурудзяний або картопляний, залежно від бажаної текстури. Типова помилка — занадто багато крохмалю або рідкого тіста: перше робить лиґанці "тяжкими", друге — розсипчастими. Бринзу обирайте свіжу, добре розм’якшену, без зайвої солі; за бажанням її можна змішати з дрібно нарізаною зеленню, наприклад, кропом або петрушкою.

Як приготувати лиґанці

Інгредієнти:

картопля відварена – 800 г;

молоко – 50 г;

крохмаль кукурудзяний – 400 г;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

яйця курячі – 1 шт.;

бринза – 150 г;

цибуля ріпчаста для засмажки – 1 шт.;

Спосіб приготування:

Відварену картоплю натерти на мілку тертку. Додати яйце, молоко та сіль, ретельно перемішати. Додавати частинами крохмаль і замісити тісто до однорідної консистенції, щоб воно тримало форму. Бринзу розім’яти виделкою та за бажанням змішати з дрібно нарізаною зеленню. Сформувати з тіста ковбаски, нарізати на частини та розтягнути кожен шматочок у руці, формуючи лиганці з начинкою. Варити у підсоленій воді 3–5 хвилин залежно від розміру. Подавати з засмаженою цибулею та сметаною.

Як і з чим подавати

Лиганці найсмачніші гарячими, одразу після варіння. Для подачі їх можна викласти на тарілку гіркою або в ряд, прикрасити засмаженою цибулею, свіжою зеленню або краплею сметани. Страва добре поєднується з легкими салатами, овочевими гарнірами або кисломолочними соусами. Можна експериментувати з начинкою: замінити бринзу на домашній сир, додати трохи обсмаженої моркви або часнику — так лиганці набувають нового смакового акценту.

Лиганці — це ідеальна страва для сімейного обіду чи вечері, яка поєднує традиції, швидкість приготування та ситність. Вони легко адаптуються під наявні продукти та особисті смаки, залишаючись справжньою перлиною української кухні.