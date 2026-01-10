Сирники не розваляться на сковорідці: що додати замість борошна

Усього один інгредієнт не дасть сирникам розвалитися та зробить їх смак краще

Сирники — одна з найулюбленіших страв на сніданок. Але кожен, хто хоч раз їх готував, знає, що вони можуть вийти пухкі та рум’яні, а можуть розповзтися просто на очах. Якщо сирники розповзаються, значить сир був занадто вологим. У таких випадках хтось підсипає більше борошна, але від цього сирники стають жорсткими й втрачають ту саму ніжність.

Досвідчені кулінари знайшли інше розв’язання проблеми. Виявляється, до сирників можна додавати кокосову стружку, зазначають "Добрі новини".

Чому потрібно додавати кокосову стружку до сирників

Кокосова стружка діє як природний абсорбент, поглинаючи надлишок вологи та сироватки з сиру. Це дозволяє досягти оптимальної густини тіста. Такі сирники легко ліпляться і не втрачають форму під час смаження. На відміну від традиційного борошна, кокосова стружка не перевантажує страву, а навпаки — підкреслює смак основи та додає десерту витонченого аромату.

Як приготувати ідеальні сирники

Інгредієнти

Кисломолочний сир — 300 г. Обирайте сир жирністю 5–9%, сухий та зернистий.

Кокосова стружка — 100 г. Краще брати стружку дрібного помелу, щоб вона швидше поглинала вологу і не сильно відчувалася у готових сирниках.

Яйце — 1 шт.

Цукор — 2 ст. л.

Ванільний цукор — 10 г (або дрібка ваніліну).

Сіль — дрібка.

Манка або рисове борошно — 2 ст. л. (для панірування).

Етапи приготування

Сир протріть через сито або просто добре розімніть виделкою. Краще не перебивати його блендером, щоб не виділилася зайва рідина. Додайте до сиру яйце, цукор, сіль та ванілін. Ретельно перемішайте. В останню чергу всипте кокосову стружку. Залиште готову масу відпочити на 20–30 хвилин. Злегка змочіть руки водою, сформуйте невеликі кульки. Обваляйте їх у манці або рисовому борошні. Для ідеально рівної форми скористайтеся звичайною склянкою. Накрийте кульку сирника на дошці склянкою і зробіть кілька кругових рухів. Смажте на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії на середньому вогні або запечіть у духовці при 180°C протягом 15–20 хвилин.

