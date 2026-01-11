Додайте в гречку один несподіваний продукт — і вона ніколи не розвариться

Крупа збереже форму, смак і буде розсипчастою навіть наступного дня

Здається, що приготувати гречку зовсім нескладно. Достатньо залити крупу водою, поставити на вогонь і дочекатися, коли вона буде готова. Але іноді буває так, що гречка виходить не розсипчастою, а перетворюється на занадто розварену кашу. Щоб такого не сталося, достатньо додати один простий продукт, і тоді гречка вийде ідеальною.

Щоб гречка вийшла розсипчастою, Добрі новини пропонують додавати на початку приготування сире яйце. Саме воно допоможе крупі зберегти форму.

Як правильно готувати гречку

Метод з додаванням сирого яйця — це перевірений часом кулінарний прийом. Його суть полягає в тому, що білок обволікає кожне зернятко гречки, створюючи захисну оболонку, яка не дає крупі розваритися і втратити форму.

Інгредієнти

Гречка — 1 склянка

Вода — 2 склянки

Яйце — 1 шт.

Вершкове масло — 40 г

Сіль — за смаком

Спосіб приготування

Промийте гречку до прозорої води. Після промивання обов'язково прожарте крупу на сухій сковорідці 3–4 хвилини до появи легкого горіхового аромату. Це робить смак каші насиченішим. В окремій мисці злегка збийте яйце виделкою. Висипте підсушену гречку в миску і ретельно перемішайте. Кожне зерно має бути вкрите тонким яєчним шаром. Перекладіть гречку з яйцем у каструлю з товстим дном. Потримайте на середньому вогні 1–2 хвилини, постійно помішуючи, поки яйце не підсохнет на зернах. Залийте крупу крутим окропом. Посоліть. Щільно закрийте кришкою і зменште вогонь до мінімуму. Коли вся вода вбереться (приблизно через 15 хвилин), вимкніть вогонь. Покладіть зверху шматочок масла, накрийте каструлю кришкою і дайте настоятися ще 10 хвилин.

Розсипчасту гречку можна подавати з м’ясним підливам, грибам або просто зі свіжим салатом. Завдяки приготуванню з яйцем така каша не розкисне при розігріванні наступного дня, тому її зручно готувати про запас.