Мало хто знає цей рецепт: як приготувати заміну пиріжкам на рідкому тісті з цибулею

Тісто готується дуже просто, а на смак виходить смачніше за традиційну випічку

Якщо звичайні пиріжки вже набридли, спробуйте приготувати їх з нового цибулевого тіста. Якщо використовувати м'ясо як начинку, у вас вийдуть біляші. Але це тісто підходить і до будь-якої іншої солоної начинки: картоплі, капусти, квасолі чи тельбухів.

Рецептом поділилися на порталі "Господинька". Ця страва ідеально підходить для сімейних обідів у вихідні. Такі беляші залишаються м'якими навіть наступного дня, хоча зазвичай вони зникають зі столу ще гарячими.

Інгредієнти

Для тіста:

Цибуля — 1 шт.

Окріп — 250 мл

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

дріжджі живі — 25 г (сухі — 8 г)

олія — 1-2 ст. л.

борошно — 400 г

горілка — 1 ст. л.

олія для смаження

Для начинки:

фарш — 500 г

сіль, перець — до смаку

зелена цибуля — 2 шт.

зелень — до смаку

холодна вода — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулину натріть на дрібній тертці, а потім залийте окропом, щоб прибрати гіркоту та різкий запах. Злийте воду і дайте цибулі трохи охолонути. У теплу цибулеву масу додайте цукор та розкришені дріжджі. Перемішайте до розчинення. Всипте сіль, додайте олію та горілку. Поступово вводьте просіяне борошно. Тісто має залишатися трохи липким. Накрийте миску рушником і залиште в теплому місці на 40–60 хвилин. Поки тісто росте, займіться фаршем. Додайте сіль, перець та дрібно нарізану зелень. Коли тісто збільшиться вдвічі, змастіть руки олією. Сформуйте кульки по 70–75 г, розкачайте в коржик, покладіть ложку начинки та щільно защипніть. Розігрійте олію на середньому вогні (її має бути стільки, щоб доходила до середини беляша). Викладайте біляші швом донизу. Під час смаження поливайте верхню частину беляша гарячою олією зі сковорідки за допомогою ложки. Завдяки цьому біляші краще пропечуться всередині.

Біляші на цибулевому тісті найкраще смакують гарячими, зі склянкою холодного кефіру або домашнього томатного соку. Також вони стануть чудовим додатком до чашки гарячого чаю.