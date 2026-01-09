За 10 хвилин і без духовки: просте печиво до чаю з доступних продуктів

Мінімум інгредієнтів, сковорода, кілька хвилин — і на столі вже рум’яне, хрустке печиво

Коли надворі холодно й хочеться сховатися від усього світу, настрій рятують гарячий чай і щось солоденьке. Це печиво якраз таке. Готується воно швидко, з продуктів, які завжди є під рукою.

Не потрібно нікуди бігти чи вигадувати складні рецепти. Достатньо змішати декілька простих інгредієнтів, витратити трохи часу на смаження, і на столі буде ціла гора смачного печива. Рецептом з нами поділилися на порталі "Господинька".

Поради щодо вибору інгредієнтів та приготування печива

Оцет потрібен для того, щоб тісто при смаженні вбирало менше жиру та було більш пухким, тому обов'язково додайте цей інгредієнт. Краще використовувати кукурудзяний крохмаль, він робить печиво пісочним та ніжним. Картопляний теж підійде, але кукурудзяний дає більш делікатний смак.

Інгредієнти

яйце — 1 шт.;

дрібка солі;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 1 ст. л.;

вершкове масло м’яке — 1 ст. л.;

оцет — 1 ч. л.;

вода — 3 ст. л.;

пшеничне борошно — 130–150 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

розпушувач тіста — 1 ч. л.;

олія для обсмажування;

мед та кокосова стружка — для декору.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збийте яйце з сіллю, цукром та ванільним цукром. Додайте м’яке вершкове масло. Якщо масло холодне, натріть його на тертці або прогрійте 5-10 секунд у мікрохвильовці. Влийте воду та оцет, перемішайте. Поступово додавайте просіяне борошно разом із крохмалем та розпушувачем. Тісто має бути м’яким і еластичним. Як тільки воно перестане липнути до рук — борошна достатньо. Накрийте тісто рушником і залиште на 10-15 хвилин. Розкачайте тісто у пласт товщиною 2-3 мм. Наріжте маленькими квадратиками або ромбиками. Смажте у великій кількості розігрітої олії до золотистого кольору. Викладіть гаряче печиво на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Потім змастіть рідким медом і посипте кокосовою стружкою чи цукровою пудрою.

Це печиво найкраще смакує свіжим. Воно стане чудовим доповненням до чашки до трав'яного чаю з м'ятою або какао. Якщо печиво залишиться на наступний день, тримайте її в щільно закритому контейнері, щоб воно не втратило свою хрумкість від вологи.