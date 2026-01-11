Домашній крем-сир із двох інгредієнтів: магазинний і поруч не стояв (відео)

Розповідаємо, як приготувати смачну намазку із молока та лимонного соку

Приготування крем-сиру в домашніх умовах — чудовий спосіб заощадити на покупках. Замість того щоб витрачати гроші на готовий вершковий сир, такий як Philadelphia, ви можете легко зробити його самі всього з двох базових інгредієнтів. Це не лише економить бюджет, а й дозволяє експериментувати зі смаковими добавками.

Користувач TikTok під ніком Jerome Cooks Food поділився простим рецептом домашнього крем-сиру. Процес займає лише близько 10 хвилин, а вартість інгредієнтів нижча, ніж у готового продукту.

Як приготувати крем-сир своїми руками

Домашній крем-сир легко приготувати без спеціального обладнання. Основний принцип полягає у згортанні молока за допомогою лимонного соку, в результаті чого утворюється ніжна сирна маса. Після цього залишається збити її до кремової консистенції, і сир готовий.

Рецепт домашнього крем-сиру

Інгредієнти (на приблизно 200-300 г готового продукту):

1 літр незбираного молока;

3 столові ложки лимонного соку.

Спосіб приготування:

Нагрійте молоко в каструлі на середньому вогні майже до кипіння. Додайте лимонний сік, ретельно перемішайте і відразу зніміть каструлю з вогню. Дайте суміші постояти 3–5 хвилин — молоко має згорнутися. Процідіть масу через сито, вистелене марлею, щоб відокремити сир від рідини. Промийте сирну масу під холодною проточною водою, щоб прибрати кислинку, потім відтисніть зайву вологу, акуратно стискаючи марлю. Перекладіть відтиснений сир у блендер. За бажанням додайте сіль, часник або зелень. Збивайте на середній швидкості до гладкої, кремової консистенції.

Готовий крем-сир перекладіть у контейнер. Домашній крем-сир можна зберігати у холодильнику до тижня. Він підходить для приготування бутербродів, соусів чи випічки.