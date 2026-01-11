Домашній крем-сир із двох інгредієнтів: магазинний і поруч не стояв (відео)
Розповідаємо, як приготувати смачну намазку із молока та лимонного соку
Приготування крем-сиру в домашніх умовах — чудовий спосіб заощадити на покупках. Замість того щоб витрачати гроші на готовий вершковий сир, такий як Philadelphia, ви можете легко зробити його самі всього з двох базових інгредієнтів. Це не лише економить бюджет, а й дозволяє експериментувати зі смаковими добавками.
Користувач TikTok під ніком Jerome Cooks Food поділився простим рецептом домашнього крем-сиру. Процес займає лише близько 10 хвилин, а вартість інгредієнтів нижча, ніж у готового продукту.
Як приготувати крем-сир своїми руками
Домашній крем-сир легко приготувати без спеціального обладнання. Основний принцип полягає у згортанні молока за допомогою лимонного соку, в результаті чого утворюється ніжна сирна маса. Після цього залишається збити її до кремової консистенції, і сир готовий.
Рецепт домашнього крем-сиру
Інгредієнти (на приблизно 200-300 г готового продукту):
- 1 літр незбираного молока;
- 3 столові ложки лимонного соку.
Спосіб приготування:
- Нагрійте молоко в каструлі на середньому вогні майже до кипіння.
- Додайте лимонний сік, ретельно перемішайте і відразу зніміть каструлю з вогню. Дайте суміші постояти 3–5 хвилин — молоко має згорнутися.
- Процідіть масу через сито, вистелене марлею, щоб відокремити сир від рідини. Промийте сирну масу під холодною проточною водою, щоб прибрати кислинку, потім відтисніть зайву вологу, акуратно стискаючи марлю.
- Перекладіть відтиснений сир у блендер. За бажанням додайте сіль, часник або зелень. Збивайте на середній швидкості до гладкої, кремової консистенції.
Готовий крем-сир перекладіть у контейнер. Домашній крем-сир можна зберігати у холодильнику до тижня. Він підходить для приготування бутербродів, соусів чи випічки.