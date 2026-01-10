Рус

Забутий рецепт із їдалень 50-х: смачна страва "два в одному"

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Котлети разом із рисом в одній каструлі
Котлети разом із рисом в одній каструлі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Можна готувати на обід чи вечерю

У багатьох родинах полюбляють котлети з рисом, проте зазвичай ці страви готують окремо. Проте їх можна об'єднати в одній каструлі, тоді рис буде ще смачнішим, а котлети вийдуть соковитими.

На порталі "Господинька" зазначають, що таку страву часто подавали в їдальнях у 50-х роках. Це просто, швидко та ситно.

Поради щодо вибору інгредієнтів та приготування

Для приготування котлет беріть суміш яловичини та свинини (60/40). Тоді вони вийдуть дійсно соковитими. Для цього рецепта найкраще підійде пропарений довгозернистий рис. Він не злипається і зберігає форму навіть після тривалого томління під котлетами, а круглий рис може перетворитися на кашу. За цим же принципом можна приготувати страву з гречкою.

Інгредієнти

Для котлет:

  • М’ясний фарш — 500 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Часник — 3 зуб.
  • Панірувальні сухарі — 100 г
  • Вода (для замочування сухарів) — 250 мл
  • Яйце — 1 шт.
  • Сіль та чорний мелений перець — до смаку
  • Олія (для смаження).

Для гарніру:

  • Рис — 200 г
  • Вершкове масло — 20 г
  • Окріп — 600 мл.

Спосіб приготування

  1. Панірувальні сухарі залийте невеликою кількістю води, перемішайте і залиште на 5 хвилин для набухання.
  2. Цибулю та часник подрібніть у блендері (або пропустіть через м'ясорубку). Додайте їх до фаршу разом із сіллю, перцем та набухлими сухарями. Розбийте яйце і ретельно вимісіть фарш.
  3. Сформуйте котлети мокрими руками. Обваляйте їх у сухих панірувальних сухарях. Обсмажте на сковорідці з розігрітою олією з обох боків до появи золотистої скоринки.
  4. Рис промийте 2–3 рази до чистої води. Пересипте в каструлю, залийте окропом і варіть на маленькому вогні під кришкою протягом 5 хвилин.
  5. Через 5 хвилин варіння рису викладіть зверху шматочки вершкового масла, а потім — обсмажені котлети.
  6. Закрийте каструлю кришкою і готуйте все разом ще 10 хвилин на маленькому вогні.

Подавайте цю страву з легким овочевим салатом без майонезу.

Теги:
#Рецепти #Рис #Котлети