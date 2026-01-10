Забутий рецепт із їдалень 50-х: смачна страва "два в одному"
Можна готувати на обід чи вечерю
У багатьох родинах полюбляють котлети з рисом, проте зазвичай ці страви готують окремо. Проте їх можна об'єднати в одній каструлі, тоді рис буде ще смачнішим, а котлети вийдуть соковитими.
На порталі "Господинька" зазначають, що таку страву часто подавали в їдальнях у 50-х роках. Це просто, швидко та ситно.
Поради щодо вибору інгредієнтів та приготування
Для приготування котлет беріть суміш яловичини та свинини (60/40). Тоді вони вийдуть дійсно соковитими. Для цього рецепта найкраще підійде пропарений довгозернистий рис. Він не злипається і зберігає форму навіть після тривалого томління під котлетами, а круглий рис може перетворитися на кашу. За цим же принципом можна приготувати страву з гречкою.
Інгредієнти
Для котлет:
- М’ясний фарш — 500 г
- Цибуля — 1 шт.
- Часник — 3 зуб.
- Панірувальні сухарі — 100 г
- Вода (для замочування сухарів) — 250 мл
- Яйце — 1 шт.
- Сіль та чорний мелений перець — до смаку
- Олія (для смаження).
Для гарніру:
- Рис — 200 г
- Вершкове масло — 20 г
- Окріп — 600 мл.
Спосіб приготування
- Панірувальні сухарі залийте невеликою кількістю води, перемішайте і залиште на 5 хвилин для набухання.
- Цибулю та часник подрібніть у блендері (або пропустіть через м'ясорубку). Додайте їх до фаршу разом із сіллю, перцем та набухлими сухарями. Розбийте яйце і ретельно вимісіть фарш.
- Сформуйте котлети мокрими руками. Обваляйте їх у сухих панірувальних сухарях. Обсмажте на сковорідці з розігрітою олією з обох боків до появи золотистої скоринки.
- Рис промийте 2–3 рази до чистої води. Пересипте в каструлю, залийте окропом і варіть на маленькому вогні під кришкою протягом 5 хвилин.
- Через 5 хвилин варіння рису викладіть зверху шматочки вершкового масла, а потім — обсмажені котлети.
- Закрийте каструлю кришкою і готуйте все разом ще 10 хвилин на маленькому вогні.
Подавайте цю страву з легким овочевим салатом без майонезу.