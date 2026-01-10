Забутий рецепт із їдалень 50-х: смачна страва "два в одному"

Можна готувати на обід чи вечерю

У багатьох родинах полюбляють котлети з рисом, проте зазвичай ці страви готують окремо. Проте їх можна об'єднати в одній каструлі, тоді рис буде ще смачнішим, а котлети вийдуть соковитими.

На порталі "Господинька" зазначають, що таку страву часто подавали в їдальнях у 50-х роках. Це просто, швидко та ситно.

Поради щодо вибору інгредієнтів та приготування

Для приготування котлет беріть суміш яловичини та свинини (60/40). Тоді вони вийдуть дійсно соковитими. Для цього рецепта найкраще підійде пропарений довгозернистий рис. Він не злипається і зберігає форму навіть після тривалого томління під котлетами, а круглий рис може перетворитися на кашу. За цим же принципом можна приготувати страву з гречкою.

Інгредієнти

Для котлет:

М’ясний фарш — 500 г

Цибуля — 1 шт.

Часник — 3 зуб.

Панірувальні сухарі — 100 г

Вода (для замочування сухарів) — 250 мл

Яйце — 1 шт.

Сіль та чорний мелений перець — до смаку

Олія (для смаження).

Для гарніру:

Рис — 200 г

Вершкове масло — 20 г

Окріп — 600 мл.

Спосіб приготування

Панірувальні сухарі залийте невеликою кількістю води, перемішайте і залиште на 5 хвилин для набухання. Цибулю та часник подрібніть у блендері (або пропустіть через м'ясорубку). Додайте їх до фаршу разом із сіллю, перцем та набухлими сухарями. Розбийте яйце і ретельно вимісіть фарш. Сформуйте котлети мокрими руками. Обваляйте їх у сухих панірувальних сухарях. Обсмажте на сковорідці з розігрітою олією з обох боків до появи золотистої скоринки. Рис промийте 2–3 рази до чистої води. Пересипте в каструлю, залийте окропом і варіть на маленькому вогні під кришкою протягом 5 хвилин. Через 5 хвилин варіння рису викладіть зверху шматочки вершкового масла, а потім — обсмажені котлети. Закрийте каструлю кришкою і готуйте все разом ще 10 хвилин на маленькому вогні.

Подавайте цю страву з легким овочевим салатом без майонезу.