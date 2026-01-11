Картопля, сосиски й сир: домашня запіканка, яку з’їдають до останнього шматка
Просто змішали й запекли
Навіть із найпростіших продуктів можна приготувати вечерю, яка справді тішитиме смаком. Картопля, сосиски, трохи овочів і сир — здається, нічого особливого. Але варто змішати все це разом, викласти у форму та відправити в духовку — і за пів години на столі буде апетитна, поживна й дуже смачна страва.
Рецептом поділилися на порталі "Господинька". Така запіканка виручить у будні, коли хочеться чогось ситного й нескладного, а часу на довгі приготування немає.
Інгредієнти
- Картопля — 1 кг
- Сметана — 200 г
- Морква свіжа — 1 шт.
- Зелена цибуля — 1 пучок
- Оливки — 120 г
- Кукурудза консервована — 170 г
- Сосиски — 8-10 шт.
- Часник — 2 зуб.
- Сік лимона — 1/2 шт.
- Вершкове масло — 2 ст. л. ( 1 ст. л. для картоплі + 1 ст. л. для обсмажування)
- Твердий сир — 120 г
- Сіль — до смаку
Спосіб приготування
- З картоплі приготувати пюре, додати вершкове масло та сметану. Перемішати.
- Моркву натерти на тертці. Нарізати зелену цибулю, оливки. Додати до пюре разом з кукурудзою. Перемішати.
- Сосиски нарізати кружечками, обсмажити на вершковому маслі приблизно 3 хвилини.
- Обсмажені сосиски, подрібнений часник та лимонний сік додати до пюре та перемішати.
- Форму для запікання змастити олією. Викласти половину пюре і посипати тертим сиром.
6. Викласти другу половину картопляного пюре, знову посипати тертим сиром.
7. Запікати в духовці при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин.
Не поспішайте діставати запіканку з форми одразу. Дайте їй "відпочити" 10 хвилин після духовки. Ця страва добре зберігається в холодильнико до двох діб, тому її зручно готувати про запас. Запіканка поєднується з легким салатом із свіжих огірків або домашнім томатним соусом із зеленню.