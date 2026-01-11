Картопля, сосиски й сир: домашня запіканка, яку з’їдають до останнього шматка

Просто змішали й запекли

Навіть із найпростіших продуктів можна приготувати вечерю, яка справді тішитиме смаком. Картопля, сосиски, трохи овочів і сир — здається, нічого особливого. Але варто змішати все це разом, викласти у форму та відправити в духовку — і за пів години на столі буде апетитна, поживна й дуже смачна страва.

Рецептом поділилися на порталі "Господинька". Така запіканка виручить у будні, коли хочеться чогось ситного й нескладного, а часу на довгі приготування немає.

Інгредієнти

Картопля — 1 кг

Сметана — 200 г

Морква свіжа — 1 шт.

Зелена цибуля — 1 пучок

Оливки — 120 г

Кукурудза консервована — 170 г

Сосиски — 8-10 шт.

Часник — 2 зуб.

Сік лимона — 1/2 шт.

Вершкове масло — 2 ст. л. ( 1 ст. л. для картоплі + 1 ст. л. для обсмажування)

Твердий сир — 120 г

Сіль — до смаку

Спосіб приготування

З картоплі приготувати пюре, додати вершкове масло та сметану. Перемішати. Моркву натерти на тертці. Нарізати зелену цибулю, оливки. Додати до пюре разом з кукурудзою. Перемішати. Сосиски нарізати кружечками, обсмажити на вершковому маслі приблизно 3 хвилини. Обсмажені сосиски, подрібнений часник та лимонний сік додати до пюре та перемішати. Форму для запікання змастити олією. Викласти половину пюре і посипати тертим сиром.

Запіканка з картопляного пюре та сосисок з овочами та сиром

6. Викласти другу половину картопляного пюре, знову посипати тертим сиром.

7. Запікати в духовці при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин.

Не поспішайте діставати запіканку з форми одразу. Дайте їй "відпочити" 10 хвилин після духовки. Ця страва добре зберігається в холодильнико до двох діб, тому її зручно готувати про запас. Запіканка поєднується з легким салатом із свіжих огірків або домашнім томатним соусом із зеленню.