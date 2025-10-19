Блины с яблоками, которые не нужно жарить: рецепт простого завтрака

Яблочные блины готовятся очень легко и быстро

Если вы любите блины, но не хотите стоять у плиты, то этот рецепт должен вам понравиться. Достаточно замесить тесто, а затем вместо сковородки вылить его в форму для запекания и добавить яблочную начинку. В результате получится большой тонкий корж, который нужно нарезать и свернуть в рулеты.

Приготовленные по рецепту от блогера olya_pins блины с яблоками получаются мягкие, с легкой ванильной ноткой и ароматом корицы. Это отличный вариант для завтрака или к чаю.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

молоко — 200 мл

мука — 80 г

ванильный сахар — 1 пакетик

соль — щепотка

масло подсолнечное — 1 ст. л.

яблоко — 1 большое

сахар и корица — по вкусу

Этапы приготовления