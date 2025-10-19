Блины с яблоками, которые не нужно жарить: рецепт простого завтрака
Яблочные блины готовятся очень легко и быстро
Если вы любите блины, но не хотите стоять у плиты, то этот рецепт должен вам понравиться. Достаточно замесить тесто, а затем вместо сковородки вылить его в форму для запекания и добавить яблочную начинку. В результате получится большой тонкий корж, который нужно нарезать и свернуть в рулеты.
Приготовленные по рецепту от блогера olya_pins блины с яблоками получаются мягкие, с легкой ванильной ноткой и ароматом корицы. Это отличный вариант для завтрака или к чаю.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- молоко — 200 мл
- мука — 80 г
- ванильный сахар — 1 пакетик
- соль — щепотка
- масло подсолнечное — 1 ст. л.
- яблоко — 1 большое
- сахар и корица — по вкусу
Этапы приготовления
- Взбить яйцо с солью и ванильным сахаром.
- Добавить 1/3 молока, перемешать, всыпать муку, а затем влить оставшееся молоко.
- Добавить растительное масло – тесто готово.
- Яблоко очистить и нарезать мелкими кусочками.
- Вылить тесто в форму примерно 20×30 см (половина стандартного противня), сверху выложить яблоки.
- Выпекать при 180 градусах 20 минут, посыпать смесью сахара и корицы и выпекать еще 5 минут.
- Достать, пока корж эластичный, разрезать и свернуть в рулетики.