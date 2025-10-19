Укр

Блины с яблоками, которые не нужно жарить: рецепт простого завтрака

Наталья Граковская
Ленивые блины с яблоками Новость обновлена 19 октября 2025, 20:41
Ленивые блины с яблоками. Фото Коллаж "Телеграфа"

Яблочные блины готовятся очень легко и быстро

Если вы любите блины, но не хотите стоять у плиты, то этот рецепт должен вам понравиться. Достаточно замесить тесто, а затем вместо сковородки вылить его в форму для запекания и добавить яблочную начинку. В результате получится большой тонкий корж, который нужно нарезать и свернуть в рулеты.

Приготовленные по рецепту от блогера olya_pins блины с яблоками получаются мягкие, с легкой ванильной ноткой и ароматом корицы. Это отличный вариант для завтрака или к чаю.

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • молоко — 200 мл
  • мука — 80 г
  • ванильный сахар — 1 пакетик
  • соль — щепотка
  • масло подсолнечное — 1 ст. л.
  • яблоко — 1 большое
  • сахар и корица — по вкусу

Этапы приготовления

  1. Взбить яйцо с солью и ванильным сахаром.
  2. Добавить 1/3 молока, перемешать, всыпать муку, а затем влить оставшееся молоко.
  3. Добавить растительное масло – тесто готово.
  4. Яблоко очистить и нарезать мелкими кусочками.
  5. Вылить тесто в форму примерно 20×30 см (половина стандартного противня), сверху выложить яблоки.
  6. Выпекать при 180 градусах 20 минут, посыпать смесью сахара и корицы и выпекать еще 5 минут.
  7. Достать, пока корж эластичный, разрезать и свернуть в рулетики.
