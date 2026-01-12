Швидше, ніж сходити в магазин: як зробити домашнє вершкове масло за три хвилини з одного інгредієнта (відео)

Вершкове масло — базовий продукт, без якого складно уявити як повсякденну кухню, так і домашню випічку.

Його додають у каші, намазують на тости, використовують для смаження та обов’язково кладуть у тісто для печива, пісочних коржів і улюбленого багатьма тертого пирога, де саме масло відповідає за ніжну крихку текстуру. Домашнє масло — це повернення до традиційного способу приготування, який здавна практикували в селах, збиваючи вершки вручну. Сьогодні цей процес можна значно спростити, отримавши натуральний продукт усього з одного інгредієнта. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "ТІАНА готувати просто".

Ключ до успіху — правильна сметана. Вона має бути високої жирності, без стабілізаторів і крохмалю, інакше масло просто не відділиться. Температура також має значення: холодна сметана збивається значно гірше, тому обов’язково дайте їй нагрітися до кімнатної. Типова помилка — зливати пахту надто рано або не промивати масло холодною водою: у такому разі воно матиме кислуватий присмак і швидше псуватиметься. За бажанням готове масло можна урізноманітнити, додавши дрібку солі, меду, зелені або часнику — такі варіації добре підходять для солоних страв і закусок.

Як приготувати домашнє вершкове масло

Інгредієнти:

сметана високої жирності – 400 г;

Спосіб приготування:

Викласти сметану кімнатної температури в глибоку миску. Збивати міксером на максимальній швидкості до моменту, коли почне відділятися пахта. Зменшити швидкість міксера та продовжувати збивати до чіткого відокремлення масляних грудочок. Злити пахту, масло промити дуже холодною водою, злегка відтискаючи зайву рідину. Сформувати масло, загорнути у фольгу або пергамент та поставити в холодильник для зберігання.

Як і з чим подавати

Домашнє масло ідеально смакує зі свіжим хлібом, тостами або теплими булочками. Його можна використовувати для випічки, зокрема для пісочного тіста та тертих пирогів, де важлива натуральна жирність і чистий смак. Для подачі масло можна сформувати у брусок чи кульку, прикрасити зеленню або пластівцями солі. Воно також чудово поєднується з медом, джемами та м’якими сирами.

Домашнє масло — це простий спосіб отримати натуральний продукт без зайвих домішок. Мінімум інгредієнтів і кілька хвилин часу дозволяють контролювати якість і смак того, що щодня з’являється на вашому столі.