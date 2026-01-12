Швидше, ніж сходити в магазин: як зробити домашнє вершкове масло за три хвилини з одного інгредієнта (відео)
Вершкове масло — базовий продукт, без якого складно уявити як повсякденну кухню, так і домашню випічку.
Його додають у каші, намазують на тости, використовують для смаження та обов’язково кладуть у тісто для печива, пісочних коржів і улюбленого багатьма тертого пирога, де саме масло відповідає за ніжну крихку текстуру. Домашнє масло — це повернення до традиційного способу приготування, який здавна практикували в селах, збиваючи вершки вручну. Сьогодні цей процес можна значно спростити, отримавши натуральний продукт усього з одного інгредієнта. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "ТІАНА готувати просто".
Ключ до успіху — правильна сметана. Вона має бути високої жирності, без стабілізаторів і крохмалю, інакше масло просто не відділиться. Температура також має значення: холодна сметана збивається значно гірше, тому обов’язково дайте їй нагрітися до кімнатної. Типова помилка — зливати пахту надто рано або не промивати масло холодною водою: у такому разі воно матиме кислуватий присмак і швидше псуватиметься. За бажанням готове масло можна урізноманітнити, додавши дрібку солі, меду, зелені або часнику — такі варіації добре підходять для солоних страв і закусок.
Як приготувати домашнє вершкове масло
Інгредієнти:
- сметана високої жирності – 400 г;
Спосіб приготування:
- Викласти сметану кімнатної температури в глибоку миску.
- Збивати міксером на максимальній швидкості до моменту, коли почне відділятися пахта.
- Зменшити швидкість міксера та продовжувати збивати до чіткого відокремлення масляних грудочок.
- Злити пахту, масло промити дуже холодною водою, злегка відтискаючи зайву рідину.
- Сформувати масло, загорнути у фольгу або пергамент та поставити в холодильник для зберігання.
Як і з чим подавати
Домашнє масло ідеально смакує зі свіжим хлібом, тостами або теплими булочками. Його можна використовувати для випічки, зокрема для пісочного тіста та тертих пирогів, де важлива натуральна жирність і чистий смак. Для подачі масло можна сформувати у брусок чи кульку, прикрасити зеленню або пластівцями солі. Воно також чудово поєднується з медом, джемами та м’якими сирами.
Домашнє масло — це простий спосіб отримати натуральний продукт без зайвих домішок. Мінімум інгредієнтів і кілька хвилин часу дозволяють контролювати якість і смак того, що щодня з’являється на вашому столі.