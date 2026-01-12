Рус

Три хвилини - і гарнір стане ресторанною стравою: рецепт смачної підливи (відео)

Марія Швець
Смачна підлива
Смачна підлива. Фото Згенеровано ШІ

Можна використовувати до будь-якого гарніру

Підлива — це універсальний соус, яким у кухнях світу тушкують м’ясо, субпродукти, овочі або рибу. Вона не лише додає стравам соковитості, а й підсилює смак будь-якого гарніру: картоплі, рису, макаронів або каш. Підливи бувають різні — вершкові, томатні, сметанні, грибні — і кожна варіація відкриває нові смакові поєднання. Сметанно-томатна підлива, наприклад, популярна в українській та східноєвропейській кухні, бо легко готується, доступна за інгредієнтами та робить страви апетитними та насиченими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cooking_with_gala".

Для найкращого результату важливо правильно обрати інгредієнти. Масло краще використовувати несолоне і якісне — від цього залежить аромат підливи. Сметана повинна бути свіжою та жирністю близько 20%, інакше соус може розшаруватися при нагріванні. Томатну пасту краще брати натуральну, без підсилювачів смаку. Борошно бажано просіяти, щоб уникнути грудочок. Типова помилка — додавати одразу всю сметану або бульйон, не перемішавши основу з борошном: це може призвести до грудкуватої консистенції. За бажанням сметану можна замінити вершками для ніжнішого смаку, томатну пасту — на свіжі подрібнені помідори, а копчену паприку — на звичайну або гостру, залежно від уподобань.

Як приготувати підливу

Інгредієнти:

  • масло – 50 г;
  • цибулина – 1 шт.;
  • борошно – 40 г;
  • сметана (20%) – 200 г;
  • томатна паста – 140 г;
  • бульйон – 400 мл;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • сіль – 1/2 ч. л.;
  • чорний перець – 1/4 ч. л.;
  • червоний перець – 1/4 ч. л.;
  • копчена паприка – 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Розігріти масло у сковороді та потушкувати дрібно нарізану цибулю до прозорості.
  2. Додати борошно і ретельно розмішати до однорідності, трохи обсмажити.
  3. Додати сметану та томатну пасту, перемішати.
  4. Влити невелику частину бульйону, розмішати до гладкої консистенції, потім додати решту бульйону.
  5. Приправити цукром, сіллю, чорним і червоним перцем, копченою паприкою, ретельно перемішати.
  6. Готувати 8 хвилин, помішуючи, до однорідного густого соусу.

Як і з чим подавати

Сметанно-томатна підлива ідеально пасує до голубців, тушкованого м’яса, овочевих та рибних страв. Її можна використовувати як соус для гарячих закусок або додавати до гарнірів: картоплі, рису, макаронів. Для подачі можна прикрасити свіжою зеленню — петрушкою або кропом, додати трохи копченої паприки зверху для аромату. Підлива робить будь-яку страву соковитою і насиченою, додаючи кольору та смаку навіть звичайному гарніру.

Сметанно-томатна підлива — універсальний спосіб оживити домашнє меню: вона проста, швидка і завжди робить страву апетитною та ситною.

