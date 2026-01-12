Три хвилини - і гарнір стане ресторанною стравою: рецепт смачної підливи (відео)

Можна використовувати до будь-якого гарніру

Підлива — це універсальний соус, яким у кухнях світу тушкують м’ясо, субпродукти, овочі або рибу. Вона не лише додає стравам соковитості, а й підсилює смак будь-якого гарніру: картоплі, рису, макаронів або каш. Підливи бувають різні — вершкові, томатні, сметанні, грибні — і кожна варіація відкриває нові смакові поєднання. Сметанно-томатна підлива, наприклад, популярна в українській та східноєвропейській кухні, бо легко готується, доступна за інгредієнтами та робить страви апетитними та насиченими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cooking_with_gala".

Для найкращого результату важливо правильно обрати інгредієнти. Масло краще використовувати несолоне і якісне — від цього залежить аромат підливи. Сметана повинна бути свіжою та жирністю близько 20%, інакше соус може розшаруватися при нагріванні. Томатну пасту краще брати натуральну, без підсилювачів смаку. Борошно бажано просіяти, щоб уникнути грудочок. Типова помилка — додавати одразу всю сметану або бульйон, не перемішавши основу з борошном: це може призвести до грудкуватої консистенції. За бажанням сметану можна замінити вершками для ніжнішого смаку, томатну пасту — на свіжі подрібнені помідори, а копчену паприку — на звичайну або гостру, залежно від уподобань.

Як приготувати підливу

Інгредієнти:

масло – 50 г;

цибулина – 1 шт.;

борошно – 40 г;

сметана (20%) – 200 г;

томатна паста – 140 г;

бульйон – 400 мл;

цукор – 1 ч. л.;

сіль – 1/2 ч. л.;

чорний перець – 1/4 ч. л.;

червоний перець – 1/4 ч. л.;

копчена паприка – 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

Розігріти масло у сковороді та потушкувати дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати борошно і ретельно розмішати до однорідності, трохи обсмажити. Додати сметану та томатну пасту, перемішати. Влити невелику частину бульйону, розмішати до гладкої консистенції, потім додати решту бульйону. Приправити цукром, сіллю, чорним і червоним перцем, копченою паприкою, ретельно перемішати. Готувати 8 хвилин, помішуючи, до однорідного густого соусу.

Як і з чим подавати

Сметанно-томатна підлива ідеально пасує до голубців, тушкованого м’яса, овочевих та рибних страв. Її можна використовувати як соус для гарячих закусок або додавати до гарнірів: картоплі, рису, макаронів. Для подачі можна прикрасити свіжою зеленню — петрушкою або кропом, додати трохи копченої паприки зверху для аромату. Підлива робить будь-яку страву соковитою і насиченою, додаючи кольору та смаку навіть звичайному гарніру.

Сметанно-томатна підлива — універсальний спосіб оживити домашнє меню: вона проста, швидка і завжди робить страву апетитною та ситною.