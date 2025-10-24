Домашні пончики з яблуками: готуються простіше й швидше за пиріг
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальний варіант до чаю, какао або теплого молока
Яблучні пончики — це простий десерт, який легко приготувати вдома. Вони виходять м’які, пухкі та дуже запашні, адже в тісті є свіжі яблука й трохи ванілі. Такі пончики особливо смакують, якщо посипати їх цукровою пудрою чи корицею.
Рецептом поділився портал Smachnenke.
Інгредієнти
- яблуко — 1 шт.
- яйце — 1 шт.
- цукор — 3 ст. л.
- ванільний цукор — 1 пакетик (за бажанням)
- олія — 3 ст. л.
- сіль — дрібка
- білий йогурт — 200 г
- молоко — 50 мл.
- борошно — приблизно 350 г
- розпушувач — 7 г
- олія — для смаження.
Як приготувати яблучні пончики — покрокова інструкція
- У мисці збийте яйце з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Влийте олію, додайте дрібку солі, йогурт і молоко, перемішайте до однорідної маси.
- Очищене яблуко натріть на грубій тертці або наріжте дрібними кубиками. Додайте до рідкої суміші та перемішайте.
- Поступово всипте просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть тісто. Воно не має липнути до рук.
- У глибокій сковороді або в сотейнику розігрійте достатню кількість олії.
- Вологими руками сформуйте пончики. Обсмажте з обох боків до золотистої скоринки.
- Готові пончики присипте сумішшю цукру з корицею або цукровою пудрою.