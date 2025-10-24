Домашні пончики з яблуками: готуються простіше й швидше за пиріг

Ідеальний варіант до чаю, какао або теплого молока

Яблучні пончики — це простий десерт, який легко приготувати вдома. Вони виходять м’які, пухкі та дуже запашні, адже в тісті є свіжі яблука й трохи ванілі. Такі пончики особливо смакують, якщо посипати їх цукровою пудрою чи корицею.

Рецептом поділився портал Smachnenke.

Інгредієнти

яблуко — 1 шт.

яйце — 1 шт.

цукор — 3 ст. л.

ванільний цукор — 1 пакетик (за бажанням)

олія — 3 ст. л.

сіль — дрібка

білий йогурт — 200 г

молоко — 50 мл.

борошно — приблизно 350 г

розпушувач — 7 г

олія — для смаження.

Як приготувати яблучні пончики — покрокова інструкція