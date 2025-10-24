Рус

Домашні пончики з яблуками: готуються простіше й швидше за пиріг

Наталя Граковська
Яблучні пончики
Яблучні пончики. Фото Скріншот YouTube

Ідеальний варіант до чаю, какао або теплого молока

Яблучні пончики — це простий десерт, який легко приготувати вдома. Вони виходять м’які, пухкі та дуже запашні, адже в тісті є свіжі яблука й трохи ванілі. Такі пончики особливо смакують, якщо посипати їх цукровою пудрою чи корицею.

Рецептом поділився портал Smachnenke.

Інгредієнти

  • яблуко — 1 шт.
  • яйце — 1 шт.
  • цукор — 3 ст. л.
  • ванільний цукор — 1 пакетик (за бажанням)
  • олія — 3 ст. л.
  • сіль — дрібка
  • білий йогурт — 200 г
  • молоко — 50 мл.
  • борошно — приблизно 350 г
  • розпушувач — 7 г
  • олія — для смаження.

Як приготувати яблучні пончики — покрокова інструкція

  1. У мисці збийте яйце з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Влийте олію, додайте дрібку солі, йогурт і молоко, перемішайте до однорідної маси.
  2. Очищене яблуко натріть на грубій тертці або наріжте дрібними кубиками. Додайте до рідкої суміші та перемішайте.
  3. Поступово всипте просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть тісто. Воно не має липнути до рук.
  4. У глибокій сковороді або в сотейнику розігрійте достатню кількість олії.
  5. Вологими руками сформуйте пончики. Обсмажте з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Готові пончики присипте сумішшю цукру з корицею або цукровою пудрою.
