Домашние пончики с яблоками: готовятся проще и быстрее, чем пирог

Идеальный вариант к чаю, какао или теплому молоку

Яблочные пончики — это простой десерт, который легко приготовить дома. Они получаются мягкие, пышные и очень ароматные, ведь в тесте есть свежие яблоки и немного ванили. Такие пончики особенно вкусны, если посыпать их сахарной пудрой или корицей.

Рецептом поделился портал Smachnenke.

Ингредиенты

яблоко – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сахар – 3 ст. л.

ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию)

масло – 3 ст. л.

соль — щепотка

белый йогурт — 200 г

молоко – 50 мл.

мука — примерно 350 г

разрыхлитель — 7 г

масло для жарки.

Как приготовить яблочные пончики — пошаговая инструкция