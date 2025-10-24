Укр

Домашние пончики с яблоками: готовятся проще и быстрее, чем пирог

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Яблочные пончики
Яблочные пончики. Фото Скриншот YouTube

Идеальный вариант к чаю, какао или теплому молоку

Яблочные пончики — это простой десерт, который легко приготовить дома. Они получаются мягкие, пышные и очень ароматные, ведь в тесте есть свежие яблоки и немного ванили. Такие пончики особенно вкусны, если посыпать их сахарной пудрой или корицей.

Рецептом поделился портал Smachnenke.

Ингредиенты

  • яблоко – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 3 ст. л.
  • ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию)
  • масло – 3 ст. л.
  • соль — щепотка
  • белый йогурт — 200 г
  • молоко – 50 мл.
  • мука — примерно 350 г
  • разрыхлитель — 7 г
  • масло для жарки.

Как приготовить яблочные пончики — пошаговая инструкция

  1. В миске взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Влейте масло, добавьте щепотку соли, йогурт и молоко, перемешайте до однородной массы.
  2. Очищенное яблоко натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в жидкую смесь и перемешайте.
  3. Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
  4. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте достаточное количество масла.
  5. Влажными руками сформируйте пончики. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
  6. Готовые пончики присыпьте смесью сахара с корицей или сахарной пудрой.
Теги:
#Рецепты #Яблоки #Десерт #Пончики