Домашние пончики с яблоками: готовятся проще и быстрее, чем пирог
Идеальный вариант к чаю, какао или теплому молоку
Яблочные пончики — это простой десерт, который легко приготовить дома. Они получаются мягкие, пышные и очень ароматные, ведь в тесте есть свежие яблоки и немного ванили. Такие пончики особенно вкусны, если посыпать их сахарной пудрой или корицей.
Рецептом поделился портал Smachnenke.
Ингредиенты
- яблоко – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 3 ст. л.
- ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию)
- масло – 3 ст. л.
- соль — щепотка
- белый йогурт — 200 г
- молоко – 50 мл.
- мука — примерно 350 г
- разрыхлитель — 7 г
- масло для жарки.
Как приготовить яблочные пончики — пошаговая инструкция
- В миске взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Влейте масло, добавьте щепотку соли, йогурт и молоко, перемешайте до однородной массы.
- Очищенное яблоко натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в жидкую смесь и перемешайте.
- Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
- В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте достаточное количество масла.
- Влажными руками сформируйте пончики. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
- Готовые пончики присыпьте смесью сахара с корицей или сахарной пудрой.