Чизкейк без випікання: як приготувати ніжний торт із печива, коли немає світла

Страва точно вдасться навіть тим, хто не часто возиться з десертами

Якщо звичайне печиво вже не радує й хочеться чогось цікавішого до чаю, просто перетворіть його на торт. Для приготування десерту не знадобиться духовка. Тож його можна спокійно готувати й тоді, коли вимкнули світло.

Цей простий торт нагадує домашній чизкейк. Він виходить м’який та ніжний. Детальним процесом приготування поділилися на порталі Smachnenke. Результат виходить настільки вдалим, що хочеться цей десерт готувати знову й знову.

Як приготувати торт з печива

Поради щодо вибору інгредієнтів

Для приготування цього торта найкраще підходить цукрове печиво на кшталт "До кави" або "Топлене молоко". Воно пористе і добре вбирає крем. За бажання можна брати шоколадне печиво, тоді десерт матиме більш насичений смак. Для крему обов'язково беріть сир середньої жирності (5–9%) та сметану жирністю не менше 20%.

За бажання між шарами можна викласти тонкі слайси банана або консервованого персика, також можна додати до крему нарізану курагу та чорнослив.

Інгредієнти

печиво квадратне — 500 г або 45 шт.

сир кисломолочний — 700 г

сметана — 250 г

цукор — 150 г

цукор ванільний — до смаку

Спосіб приготування

Сир протріть через сито, щоб він став ніжним та однорідним. Додайте сметану, цукор та ванільний цукор. Збийте масу блендером або ретельно перемішайте. Нам потрібна кремоподібна маса без грудочок. На тарілку або у квадратну роз'ємну форму викладіть шар печива.Рівномірно розподіліть частину сирної начинки та розрівняйте. Викладіть ще один шар печива, начинку та повторюйте, доки не закінчаться інгредієнти. Залишіть торт при кімнатній температурі на годину. Це потрібно, щоб печиво увібрало вологу з крему та стало м'якішим. Після цього переставте торт у холодильник на 2–3 години для стабілізації.

Торт виходить дуже ситний, тож нарізайте його невеликими квадратними порціями. До нього можна подати гілочку м'яти або ягоди.