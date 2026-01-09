Його називають "Депутатським" та "Шахтарським": ситний салат з простих продуктів
-
-
Читать на русском
Салат із куркою та яєчними млинцями, який можна готувати у будні й на свята
Іноді хочеться приготувати щось швидке, ситне, але при цьому не важке. Цей салат з курятини, маринованих огірків та яєчних млинців якраз із таких. У різних рецептах його називають то "Депутатським", то "Шахтарським". Та назва тут взагалі другорядна. Головне — що салат смачний та готується просто.
Рецептом страви поділилися на порталі "Господинька". Салат підійде як для щоденного меню, так і для свят.
Інгредієнти
- відварена куряча грудинка — 250 г
- цибуля — 1 шт.
- сирі яйця — 2 шт.
- мариновані огірки — 3 шт.
- майонез — 2 ст. л.
- сіль, чорний перець мелений — до смаку
- олія — для обсмажування
Спосіб приготування
- Курятину розбираємо на волокна виделкою чи руками.
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями та обсмажуємо до золотистості.
- Яйця збиваємо з сіллю й перцем і смажимо з них млинці на змащеній олією сковорідці.
- Яєчні млинці охолоджуємо, закручуємо трубочкою та нарізаємо тонкою соломкою.
- Мариновані огірки також нарізаємо соломкою. Зайвий сік зливаємо.
- У глибокій мисці поєднуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом і перемішуємо.
Поради щодо приготування та подачі страви
- Якщо ви хочете більш витонченого смаку, замість маринованих огірків можна взяти мочене яблуко.
- Курку в цьому салаті можна замінити на відварений яловичий язик.
- Салат виглядає дуже ефектно, якщо викласти його на тарілку через кулінарне кільце. Зверху можна присипати страву подрібненими смаженими волоськими горіхами.
А якщо хочеться більш легкої страви без майонезу, спробуйте цей рецепт овочевого салату.