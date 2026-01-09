Його називають "Депутатським" та "Шахтарським": ситний салат з простих продуктів

Салат із куркою та яєчними млинцями, який можна готувати у будні й на свята

Іноді хочеться приготувати щось швидке, ситне, але при цьому не важке. Цей салат з курятини, маринованих огірків та яєчних млинців якраз із таких. У різних рецептах його називають то "Депутатським", то "Шахтарським". Та назва тут взагалі другорядна. Головне — що салат смачний та готується просто.

Рецептом страви поділилися на порталі "Господинька". Салат підійде як для щоденного меню, так і для свят.

Інгредієнти

відварена куряча грудинка — 250 г

цибуля — 1 шт.

сирі яйця — 2 шт.

мариновані огірки — 3 шт.

майонез — 2 ст. л.

сіль, чорний перець мелений — до смаку

олія — для обсмажування

Спосіб приготування

Курятину розбираємо на волокна виделкою чи руками. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями та обсмажуємо до золотистості. Яйця збиваємо з сіллю й перцем і смажимо з них млинці на змащеній олією сковорідці. Яєчні млинці охолоджуємо, закручуємо трубочкою та нарізаємо тонкою соломкою. Мариновані огірки також нарізаємо соломкою. Зайвий сік зливаємо. У глибокій мисці поєднуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом і перемішуємо.

Поради щодо приготування та подачі страви

Якщо ви хочете більш витонченого смаку, замість маринованих огірків можна взяти мочене яблуко.

Курку в цьому салаті можна замінити на відварений яловичий язик.

Салат виглядає дуже ефектно, якщо викласти його на тарілку через кулінарне кільце. Зверху можна присипати страву подрібненими смаженими волоськими горіхами.

