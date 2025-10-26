Легкий та особливий сніданок: млинці з лососем, авокадо та крем-сиром (відео)
Смачний, апетитний та ситний сніданок
Сніданок — це перший прийом їжі, який задає тон всьому дню. Зазвичай на сніданок готують прості страви: яєчню, каші, тости або солодкі млинці. Шоколадні млинці часто обирають за смак та швидкість приготування, проте вони не завжди виходять легкими та поживними.
Сьогодні пропонуємо варіант сніданку, який поєднує ніжні млинці, вершковий крем-сир та свіжий лосось з авокадо — смачно, красиво та ситно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "dietolog_olena_polishchak".
Як приготувати млинці з лососем та крем-сиром
Інгредієнти:
• яйця — 2 шт.;
• молоко тепле — 150 мл;
• вода тепла — 150 мл;
• вершкове масло — 30 г;
• борошно — 100 г;
• цукор — 1 ст. л.;
• сіль — щіпка;
• зелень — за смаком;
• крем-сир — за смаком;
• слабосолений лосось — за смаком;
• авокадо — 1 шт.;
Спосіб приготування:
- Збити всі інгредієнти для тіста блендером до однорідної маси.
- Розігріти сковороду, змащену олією, і смажити млинці, додаючи олію кожні 2-3 штуки.
- Намазати млинці крем-сиром для ніжності та вершковості.
- Викласти тонкі скибочки слабосоленого лосося та авокадо.
- Згорнути млинець та нарізати на порційні шматочки.
- Викласти на тарілку та подавати одразу.