Легкий та особливий сніданок: млинці з лососем, авокадо та крем-сиром (відео)

Смачний, апетитний та ситний сніданок

Сніданок — це перший прийом їжі, який задає тон всьому дню. Зазвичай на сніданок готують прості страви: яєчню, каші, тости або солодкі млинці. Шоколадні млинці часто обирають за смак та швидкість приготування, проте вони не завжди виходять легкими та поживними.

Сьогодні пропонуємо варіант сніданку, який поєднує ніжні млинці, вершковий крем-сир та свіжий лосось з авокадо — смачно, красиво та ситно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "dietolog_olena_polishchak".

Як приготувати млинці з лососем та крем-сиром

Інгредієнти:

• яйця — 2 шт.;

• молоко тепле — 150 мл;

• вода тепла — 150 мл;

• вершкове масло — 30 г;

• борошно — 100 г;

• цукор — 1 ст. л.;

• сіль — щіпка;

• зелень — за смаком;

• крем-сир — за смаком;

• слабосолений лосось — за смаком;

• авокадо — 1 шт.;

Спосіб приготування: