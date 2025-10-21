Ідеальний варіант для зайнятих: готуєте раз — і маєте ситний сніданок на два дні (відео)
Ароматна та ситна страва
Сніданок — це найважливіший прийом їжі, який заряджає енергією на весь день. Зазвичай ми готуємо класичні варіанти — яєчню, бутерброди або лаваш із яйцями.
Але сьогодні пропонуємо спробувати дещо цікавіше — ніжну, соковиту та корисну овочеву запіканку, яку можна приготувати один раз і насолоджуватися два дні поспіль. Вона чудово поєднує свіжість овочів і ніжність сиру, даруючи легкість і ситість одночасно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати овочеву запіканку
Інгредієнти:
- цукіні — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- зернистий сир — 200 г;
- яйця — 5 шт.;
- зелень — за смаком;
- сіль, перець, спеції — за смаком;
- твердий сир — 100 г.
Спосіб приготування:
- Підготувати форму для запікання та змастити її олією.
- Нарізати цукіні та помідор кружальцями.
- У мисці змішати яйця, зернистий сир, зелень і спеції.
- Викласти овочі у форму шарами, залити яєчно-сирною сумішшю.
- Посипати натертим твердим сиром зверху.
- Запікати при температурі 180°C 25–30 хвилин до золотистої скоринки, після чого посипати свіжою зеленню перед подачею.