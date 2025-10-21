Рус

Ідеальний варіант для зайнятих: готуєте раз — і маєте ситний сніданок на два дні (відео)

Марія Швець
Овочева запіканка на сніданок
Овочева запіканка на сніданок.

Ароматна та ситна страва

Сніданок — це найважливіший прийом їжі, який заряджає енергією на весь день. Зазвичай ми готуємо класичні варіанти — яєчню, бутерброди або лаваш із яйцями.

Але сьогодні пропонуємо спробувати дещо цікавіше — ніжну, соковиту та корисну овочеву запіканку, яку можна приготувати один раз і насолоджуватися два дні поспіль. Вона чудово поєднує свіжість овочів і ніжність сиру, даруючи легкість і ситість одночасно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати овочеву запіканку

Інгредієнти:

  • цукіні — 1 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • зернистий сир — 200 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • зелень — за смаком;
  • сіль, перець, спеції — за смаком;
  • твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Підготувати форму для запікання та змастити її олією.
  2. Нарізати цукіні та помідор кружальцями.
  3. У мисці змішати яйця, зернистий сир, зелень і спеції.
  4. Викласти овочі у форму шарами, залити яєчно-сирною сумішшю.
  5. Посипати натертим твердим сиром зверху.
  6. Запікати при температурі 180°C 25–30 хвилин до золотистої скоринки, після чого посипати свіжою зеленню перед подачею.
