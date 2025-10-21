Ідеальний варіант для зайнятих: готуєте раз — і маєте ситний сніданок на два дні (відео)

Ароматна та ситна страва

Сніданок — це найважливіший прийом їжі, який заряджає енергією на весь день. Зазвичай ми готуємо класичні варіанти — яєчню, бутерброди або лаваш із яйцями.

Але сьогодні пропонуємо спробувати дещо цікавіше — ніжну, соковиту та корисну овочеву запіканку, яку можна приготувати один раз і насолоджуватися два дні поспіль. Вона чудово поєднує свіжість овочів і ніжність сиру, даруючи легкість і ситість одночасно. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати овочеву запіканку

Інгредієнти:

цукіні — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

зернистий сир — 200 г;

яйця — 5 шт.;

зелень — за смаком;

сіль, перець, спеції — за смаком;

твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування: