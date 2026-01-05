Не викидайте вчорашнє пюре: ось як перетворити його на розкішний сніданок за 10 хвилин

Якщо з вечора залишилася варена картопля, вважайте, що половина сніданку вже готова

Картопляне пюре ідеально смакує лише свіжоприготованим. Наступного дня воно втрачає свою повітряність, а після розігрівання у мікрохвильовці стає занадто сухим. Проте через це не варто викидати залишки. Адже зі вчорашнього картопляного пюре виходять дуже апетитні й смачні гарячі бутерброди.

Рецептом поділилися Добрі новини. Процес готування займе буквально декілька хвилин, адже головний інгредієнт вже готовий.

Як приготувати гарячі бутерброди з картоплею

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Майонез у цьому рецепті можна замінити на жирну сметану. Якщо у вас в холодильнику залишилося трохи вареної ковбаси або шинки, дрібно наріжте її та додайте у картопляний шар. Від цього страва стане ще смачнішою та ситнішою. Для пікантності додайте свої улюблені спеції чи дрібно нарізаний солоний огірок.

Інгредієнти

200 грамів картопляного пюре

1 яйце

5 столових ложок майонезу

зелена цибуля і кріп

100 грамів сиру

хліб

чорний перець

Спосіб приготування

До картопляного пюре додаємо дві столові ложки майонезу, яйце, нарізану цибулю та чорний перець. Добре перемішуємо. В іншій мисці змішуємо натертий на великій тертці сир, три столові ложки майонезу, нарізаний кріп та чорний перець. На скибки хліба намазуємо спочатку картопляну масу, а зверху — сирну. Намагайтеся не накладати начинку занадто товстим шаром, інакше хліб знизу почне горіти раніше, ніж середина прогріється. Відправляємо заготовки в розігріту до 180 градусів духовку та запікаємо впродовж 10-12 хвилин.

Як і з чим подавати

Бутерброди з картопляного пюре смакують гарячими, доки сир розплавлений та тягнеться. Це універсальна страва, яку можна подавати і до овочевого салату з помідорів та огірків, і до чашки солодкого чаю.