Не викидайте вчорашнє пюре: ось як перетворити його на розкішний сніданок за 10 хвилин
Якщо з вечора залишилася варена картопля, вважайте, що половина сніданку вже готова
Картопляне пюре ідеально смакує лише свіжоприготованим. Наступного дня воно втрачає свою повітряність, а після розігрівання у мікрохвильовці стає занадто сухим. Проте через це не варто викидати залишки. Адже зі вчорашнього картопляного пюре виходять дуже апетитні й смачні гарячі бутерброди.
Рецептом поділилися Добрі новини. Процес готування займе буквально декілька хвилин, адже головний інгредієнт вже готовий.
Як приготувати гарячі бутерброди з картоплею
Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості
Майонез у цьому рецепті можна замінити на жирну сметану. Якщо у вас в холодильнику залишилося трохи вареної ковбаси або шинки, дрібно наріжте її та додайте у картопляний шар. Від цього страва стане ще смачнішою та ситнішою. Для пікантності додайте свої улюблені спеції чи дрібно нарізаний солоний огірок.
Інгредієнти
- 200 грамів картопляного пюре
- 1 яйце
- 5 столових ложок майонезу
- зелена цибуля і кріп
- 100 грамів сиру
- хліб
- чорний перець
Спосіб приготування
- До картопляного пюре додаємо дві столові ложки майонезу, яйце, нарізану цибулю та чорний перець. Добре перемішуємо.
- В іншій мисці змішуємо натертий на великій тертці сир, три столові ложки майонезу, нарізаний кріп та чорний перець.
- На скибки хліба намазуємо спочатку картопляну масу, а зверху — сирну. Намагайтеся не накладати начинку занадто товстим шаром, інакше хліб знизу почне горіти раніше, ніж середина прогріється.
- Відправляємо заготовки в розігріту до 180 градусів духовку та запікаємо впродовж 10-12 хвилин.
Як і з чим подавати
Бутерброди з картопляного пюре смакують гарячими, доки сир розплавлений та тягнеться. Це універсальна страва, яку можна подавати і до овочевого салату з помідорів та огірків, і до чашки солодкого чаю.