Рус

Не викидайте вчорашнє пюре: ось як перетворити його на розкішний сніданок за 10 хвилин

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гарячі бутерброди з картопляного пюре
Гарячі бутерброди з картопляного пюре. Фото Скріншот YouTube

Якщо з вечора залишилася варена картопля, вважайте, що половина сніданку вже готова

Картопляне пюре ідеально смакує лише свіжоприготованим. Наступного дня воно втрачає свою повітряність, а після розігрівання у мікрохвильовці стає занадто сухим. Проте через це не варто викидати залишки. Адже зі вчорашнього картопляного пюре виходять дуже апетитні й смачні гарячі бутерброди.

Рецептом поділилися Добрі новини. Процес готування займе буквально декілька хвилин, адже головний інгредієнт вже готовий.

Як приготувати гарячі бутерброди з картоплею

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Майонез у цьому рецепті можна замінити на жирну сметану. Якщо у вас в холодильнику залишилося трохи вареної ковбаси або шинки, дрібно наріжте її та додайте у картопляний шар. Від цього страва стане ще смачнішою та ситнішою. Для пікантності додайте свої улюблені спеції чи дрібно нарізаний солоний огірок.

Інгредієнти

  • 200 грамів картопляного пюре
  • 1 яйце
  • 5 столових ложок майонезу
  • зелена цибуля і кріп
  • 100 грамів сиру
  • хліб
  • чорний перець

Спосіб приготування

  1. До картопляного пюре додаємо дві столові ложки майонезу, яйце, нарізану цибулю та чорний перець. Добре перемішуємо.
  2. В іншій мисці змішуємо натертий на великій тертці сир, три столові ложки майонезу, нарізаний кріп та чорний перець.
  3. На скибки хліба намазуємо спочатку картопляну масу, а зверху — сирну. Намагайтеся не накладати начинку занадто товстим шаром, інакше хліб знизу почне горіти раніше, ніж середина прогріється.
  4. Відправляємо заготовки в розігріту до 180 градусів духовку та запікаємо впродовж 10-12 хвилин.

Як і з чим подавати

Бутерброди з картопляного пюре смакують гарячими, доки сир розплавлений та тягнеться. Це універсальна страва, яку можна подавати і до овочевого салату з помідорів та огірків, і до чашки солодкого чаю.

Теги:
#Рецепти #Картопля #Сніданок #Закуска #Картопляне пюре