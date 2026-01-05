Трюфельні цукерки з простих продуктів: таких смаколиків не знайти в магазині

Рецепт простих та дуже смачних цукерок

Домашні цукерки цілком можуть скласти конкуренцію магазинним, адже вони виходять не менш смачними, а готуються швидко й без зайвого клопоту. Це чудовий варіант, коли хочеться солоденького просто зараз, а часу чи бажання йти до магазину немає. До того ж у таких ласощах немає барвників і сумнівних добавок.

Це чудовий варіант смачного десерта до чаю, кави чи як частування на дитячому святі. Покроковим рецептом поділилися Добрі новини.

Як приготувати домашні цукерки з горішками

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Не беріть знежирений сир, з ним цукерки будуть сухими та "гумовими". Для цукерок найкраще підходить м'який сир у брикетах. Якщо сир занадто вологий, спочатку відіжміть його через марлю, бо зайва сироватка не дасть цукеркам тримати форму. Якщо не любите волоськи горіхи, замість них можна взяти смажений фундук або мигдальні пластівці.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир 200 г

Печиво 130 г

Волоські горіхи 50 г

Цукор 1 ст. ложка

Ванілін (за смаком)

Какао-порошок

Спосіб приготування

Кисломолочний сир перебийте блендером разом із цукровою пудрою та ваніллю до стану абсолютно гладкої, однорідної пасти. Печиво та підсмажені горіхи подрібніть до стану дрібної крихти. Поступово вводьте суху суміш (печиво + горіхи) у сирну масу. Печиво буває різної вологості, тому його може знадобитися трохи менше або більше. Маса має стати пластичною, як м'який пластилін, і легко відходити від рук. Змочіть руки водою, відщипніть невелику порцію маси та скачайте кульку розміром з волоський горіх. Одразу щедро обваляйте її в какао. Готові цукерки викладіть на пергамент і відправте в холодильник мінімум на 1-2 години.

Ці цукерки дуже схожі на трюфель. Вони доповнять чашку несолодкої кави або трав’яного чаю. Крім того, їх можна готувати на дитяче свято у вигляді кейк-попсів. Просто вставте в кожну кульку дерев'яну шпажку або паперову соломинку. Дітям точно сподобаються такі смаколики.