Ідеальний сніданок вихідного дня: млинці, які закохують із першого шматочка (відео)

Шоколадні, ароматні, неодмінно сподобаються близьким

Ідеальний сніданок вихідного дня — час побалувати себе чимось особливим. Зазвичай на сніданок готують прості страви, зокрема яєчний млинець.

Але сьогодні ми пропонуємо більш святковий варіант — шоколадно-яблучні млинці з кисломолочним сиром, які легко приготувати та подавати на стіл. Ця страва поєднує ніжність млинців, аромат запечених яблук та легку кислинку сиру, створюючи неповторний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ukrpasta".

Як приготувати млинці з яблуками

Інгредієнти:

борошно – 200 г;

молоко – 300 мл;

яйця – 2 шт.;

олія – 2 ст. л.;

какао – 1 ст. л.;

яблука – 2 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

кориця – ½ ч. л.;

кисломолочний сир – 150 г;

Спосіб приготування: