Ідеальний сніданок вихідного дня: млинці, які закохують із першого шматочка (відео)

Марія Швець
Ароматні млинці з яблуками
Ароматні млинці з яблуками. Фото instagram.com

Шоколадні, ароматні, неодмінно сподобаються близьким

Ідеальний сніданок вихідного дня — час побалувати себе чимось особливим. Зазвичай на сніданок готують прості страви, зокрема яєчний млинець.

Але сьогодні ми пропонуємо більш святковий варіант — шоколадно-яблучні млинці з кисломолочним сиром, які легко приготувати та подавати на стіл. Ця страва поєднує ніжність млинців, аромат запечених яблук та легку кислинку сиру, створюючи неповторний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ukrpasta".

Як приготувати млинці з яблуками

Інгредієнти:

  • борошно – 200 г;
  • молоко – 300 мл;
  • яйця – 2 шт.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • какао – 1 ст. л.;
  • яблука – 2 шт.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • кориця – ½ ч. л.;
  • кисломолочний сир – 150 г;

Спосіб приготування:

  1. Змішати молоко з яйцями до однорідності;
  2. Додати просіяне борошно та олію, вимішати тісто;
  3. Поділити тісто на дві частини, в одну додати какао;
  4. Смажити млинці на розігрітій пательні до золотистого кольору;
  5. Нарізати яблука, обсмажити з цукром та корицею, змішати з кисломолочним сиром;
  6. Скласти начинку в млинці, сформувати трикутники та запекти у духовці 5–7 хвилин.
#Млинці #Сніданок #Готуємо вдома