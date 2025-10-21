Ідеальний сніданок вихідного дня: млинці, які закохують із першого шматочка (відео)
Шоколадні, ароматні, неодмінно сподобаються близьким
Ідеальний сніданок вихідного дня — час побалувати себе чимось особливим. Зазвичай на сніданок готують прості страви, зокрема яєчний млинець.
Але сьогодні ми пропонуємо більш святковий варіант — шоколадно-яблучні млинці з кисломолочним сиром, які легко приготувати та подавати на стіл. Ця страва поєднує ніжність млинців, аромат запечених яблук та легку кислинку сиру, створюючи неповторний смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ukrpasta".
Як приготувати млинці з яблуками
Інгредієнти:
- борошно – 200 г;
- молоко – 300 мл;
- яйця – 2 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- какао – 1 ст. л.;
- яблука – 2 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- кориця – ½ ч. л.;
- кисломолочний сир – 150 г;
Спосіб приготування:
- Змішати молоко з яйцями до однорідності;
- Додати просіяне борошно та олію, вимішати тісто;
- Поділити тісто на дві частини, в одну додати какао;
- Смажити млинці на розігрітій пательні до золотистого кольору;
- Нарізати яблука, обсмажити з цукром та корицею, змішати з кисломолочним сиром;
- Скласти начинку в млинці, сформувати трикутники та запекти у духовці 5–7 хвилин.