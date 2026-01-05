Рус

Макарони не будуть злипатися: додайте у воду копійчаний інгредієнт замість олії

Наталя Граковська
Макарони
Макарони. Фото Freepik

Прості рекомендації, як правильно варити макарони

Багатьом знайома ситуація, коли замість макарон після варіння у каструлі залишається злипла, клейка маса. Щоб цього уникнути, зазвичай у воду додають рослинну олію, проте це не завжди допомагає. Олія під час варіння лише збирається на поверхні води й майже не впливає на процес, а велика кількість масла робить страву надто жирною.

Виявляється, існує значно ефективніший спосіб, який надійно захищає макарони від злипання.

Досвідчені господині радять додавати у каструлю звичайний столовий оцет або лимонний сік. Достатньо влити одну столову ложку оцту в киплячу воду безпосередньо перед тим, як засипати макарони.

Чому це працює

Під час варіння макарони виділяють крохмаль, саме він і спричиняє злипання. Кисле середовище нейтралізує його надлишок і не дає перетворитися на клейку масу. Навіть якщо пасту трохи переварити, вона збереже форму й не стане кашоподібною.

Не варто хвилюватися — ні запаху, ні кислого присмаку після приготування не залишиться.

Після приготування макарони достатньо відкинути на друшляк, як зазвичай. Промивати їх холодною водою не потрібно — сучасні макаронні вироби цього не потребують. А вже перед подачею можна додати шматочок вершкового масла для смаку.

Також дізнайтеся, як приготувати ніжне картопляне пюре без грудочок. Правила прості, а результат точно буде ідеальний.

