Найсмачніше варене сало: рецепт по-українськи

Спробуйте українське сало за класичним рецептом – воно буде готове всього за 8 годин

Сало — один із продуктів, без якого не обходиться, мабуть, жодне українське святкове застілля. Його можна приготувати різними способами: посолити сухим методом, замочити в маринаді чи відварити зі спеціями.

"Телеграф" знайшов цікавий рецепт вареного сала, яке буде готове вже за 8 годин. Причому, спеції ви можете підібрати за своїм бажанням та смаковими уподобаннями.

Як приготувати варене сало: покроковий рецепт

Інгредієнти:

2 кг сала,

2 цибулини,

1 морква,

1 білий корінь: петрушка, пастернак або селера,

2 лаврові листи,

2 бутони гвоздики,

сіль на смак.

Для натирання:

2 головки часнику,

по 1 ч. ложці спецій: мелений чорний та духмяний перець, паприка, коріандр,

1 ст. ложка дрібної солі.

Приготування:

Шкуру із сала зрізати не потрібно. Добре очистіть і промийте весь шматок сала. Також помийте та почистіть усі овочі. Налийте у каструлю воду так, щоб вона змогла повністю покрити сало, і закип’ятіть її. У киплячу воду опустіть сало, очищені овочі, спеції, сіль. Доведіть до кипіння на великому вогні, потім зменшіть вогонь і варіть сало до готовності приблизно 1 годину залежно від його товщини. Слідкуйте, щоб у процесі варіння сало весь час було занурене у бульйон і рівномірно варилося. Дістаньте сало з бульйону і покладіть у миску під кришкою, щоб воно трохи охололо. Часник пропустіть через часничницю, додайте до нього всі спеції, сіль і добре перемішайте. У не остиглому салі зробіть кілька надрізів і щедро змастіть його з усіх боків часниково-пряною сумішшю. Загорніть сало в пергамент або фольгу та відправте у холодильник до повного застигання на 8-10 годин.

Як і з чим подавати

Подавайте варене сало, нарізавши його тонкими скибками. Воно ідеально поєднується з чорним, житнім або навіть підсушеним хлібом. Традиційно його подають із гірчицею або хріном. Також варене сало чудово доповнить тарілку з борщем, картоплею або стане прекрасною закускою до міцних напоїв.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно вибрати сало для засолювання. А ще читайте рецепт швидких маринованих помідорів, які будуть готові вже за три години.