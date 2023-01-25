Найсмачніше варене сало: рецепт по-українськи
Спробуйте українське сало за класичним рецептом – воно буде готове всього за 8 годин
Сало — один із продуктів, без якого не обходиться, мабуть, жодне українське святкове застілля. Його можна приготувати різними способами: посолити сухим методом, замочити в маринаді чи відварити зі спеціями.
"Телеграф" знайшов цікавий рецепт вареного сала, яке буде готове вже за 8 годин. Причому, спеції ви можете підібрати за своїм бажанням та смаковими уподобаннями.
Як приготувати варене сало: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 2 кг сала,
- 2 цибулини,
- 1 морква,
- 1 білий корінь: петрушка, пастернак або селера,
- 2 лаврові листи,
- 2 бутони гвоздики,
- сіль на смак.
Для натирання:
- 2 головки часнику,
- по 1 ч. ложці спецій: мелений чорний та духмяний перець, паприка, коріандр,
- 1 ст. ложка дрібної солі.
Приготування:
- Шкуру із сала зрізати не потрібно. Добре очистіть і промийте весь шматок сала.
- Також помийте та почистіть усі овочі.
- Налийте у каструлю воду так, щоб вона змогла повністю покрити сало, і закип’ятіть її.
- У киплячу воду опустіть сало, очищені овочі, спеції, сіль.
- Доведіть до кипіння на великому вогні, потім зменшіть вогонь і варіть сало до готовності приблизно 1 годину залежно від його товщини.
- Слідкуйте, щоб у процесі варіння сало весь час було занурене у бульйон і рівномірно варилося.
- Дістаньте сало з бульйону і покладіть у миску під кришкою, щоб воно трохи охололо.
- Часник пропустіть через часничницю, додайте до нього всі спеції, сіль і добре перемішайте.
- У не остиглому салі зробіть кілька надрізів і щедро змастіть його з усіх боків часниково-пряною сумішшю.
- Загорніть сало в пергамент або фольгу та відправте у холодильник до повного застигання на 8-10 годин.
Як і з чим подавати
Подавайте варене сало, нарізавши його тонкими скибками. Воно ідеально поєднується з чорним, житнім або навіть підсушеним хлібом. Традиційно його подають із гірчицею або хріном. Також варене сало чудово доповнить тарілку з борщем, картоплею або стане прекрасною закускою до міцних напоїв.
Смачного!
