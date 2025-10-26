Легкий и особенный завтрак: блинчики с лососем, авокадо и крем-сыром (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусный, аппетитный и сытный завтрак
Завтрак – это первый прием пищи, задающий тон всему дню. Обычно на завтрак готовят простые блюда: яичницу, каши, тосты или сладкие блины. Шоколадные блины часто выбирают вкус и скорость приготовления, однако они не всегда получаются легкими и питательными.
Сегодня предлагаем вариант завтрака, сочетающий нежные блины, сливочный крем-сыр и свежий лосось из авокадо – вкусно, красиво и сытно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "dietolog_olena_polishchak".
Как приготовить блины с лососем и крем-сыром
Ингредиенты:
• яйца – 2 шт.;
• молоко теплое – 150 мл;
• вода теплая – 150 мл;
• сливочное масло – 30 г;
• мука – 100 г;
• сахар – 1 ст. л.;
• соль – щепотка;
• зелень – по вкусу;
• крем-сыр – по вкусу;
• слабосоленый лосось – по вкусу;
• авокадо – 1 шт.;
Способ приготовления:
- Сбить все ингредиенты для теста блендером до однородной массы.
- Разогреть сковороду, смазанную растительным маслом, и жарить блины, добавляя масло каждые 2-3 штуки.
- Намазать блины кремом-сыром для нежности и сливочности.
- Выложить тонкие ломтики слабосоленого лосося и авокадо.
- Свернуть блинчик и нарезать на порционные кусочки.
- Выложить на тарелку и подавать сразу.