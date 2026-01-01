Не поспішайте доїдати салати: які страви потрібно викинути одразу після свят

Скільки насправді можна зберігати Олів’є та інші страви після Нового року

Свята минають, а тарілки із закусками, салатами та нарізками залишаються. Кожна страва має свій термін придатності, і важливо знати, коли її ще можна їсти, а коли — відправити у смітник.

Розповідаємо, в яких умовах і скільки можна зберігати салати та закуски після свят, щоб вони залишалися безпечними.

Скільки можна зберігати Олів’є, Шубу та інші продукти

Олів’є, Шуба та інші салати з майонезом вважаються свіжими протягом 12 годин , якщо вони зберігалися в холодильнику. Якщо салат простояв на святковому столі за кімнатної температури кілька годин, наступного дня його краще не доїдати.

, якщо вони зберігалися в холодильнику. Якщо салат простояв на святковому столі за кімнатної температури кілька годин, наступного дня його краще не доїдати. Салати без заправки можна зберігати 2 дні . Щойно в них додали олію або інший соус — відлік іде на години. Зазвичай уже через добу такі салати краще не їсти.

. Щойно в них додали олію або інший соус — відлік іде на години. Зазвичай уже через добу такі салати краще не їсти. Запечене м’ясо та м’ясні закуски без соусів можна зберігати в холодильнику 2–3 дні за умови, що вони лежатимуть у герметичному посуді.

Як зберігати страви після свята

Салати та заготовки для їх приготування краще не залишати в тарілці під харчовою плівкою. Краще перекласти їх у контейнер із щільною кришкою.

Зберігайте салати на найхолоднішій полиці холодильника. При цьому заморожувати їх не варто, інакше після розморожування вони перетворяться на неїстівну кашу. Заморожувати можна лише чисті нарізані шматки м’яса, ковбаси, сиру або готові м’ясні продукти, такі як котлети й голубці.

З чистих продуктів, що залишилися після приготування салатів, а також м’яса, ковбаси та сиру можна приготувати нові страви.