Німецький яблучний пиріг: на аромат цієї випічки прибіжать сусіди (відео)

Простий та дуже смачний яблучний пиріг

Яблуко – це універсальний фрукт, який використовують у найрізноманітніших стравах: від компотів і варення до запіканок і пирогів чи оладок. Воно додає випічці приємну соковитість та легку кислинку, створюючи ідеальний баланс смаку.

З яблук готують навіть оладки, які особливо смакують дітям. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати справжню класику – німецький яблучний пиріг, який підкорює серця своєю ніжністю та ароматом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "simplefood_video".

Як приготувати німецький яблучний пиріг

Інгредієнти

яйця – 3 шт.;

цукор – 150 г;

молоко – 150 мл;

вершкове масло – 100 г;

борошно – 200 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

яблука – 3 шт.;

горіхи грецькі – 80 г.

Спосіб приготування: