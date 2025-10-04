Рус

Німецький яблучний пиріг: на аромат цієї випічки прибіжать сусіди (відео)

Марія Швець
Пишний, повітряний, ароматний, із простих продуктів
Пишний, повітряний, ароматний, із простих продуктів. Фото instagram.com

Простий та дуже смачний яблучний пиріг

Яблуко – це універсальний фрукт, який використовують у найрізноманітніших стравах: від компотів і варення до запіканок і пирогів чи оладок. Воно додає випічці приємну соковитість та легку кислинку, створюючи ідеальний баланс смаку.

З яблук готують навіть оладки, які особливо смакують дітям. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати справжню класику – німецький яблучний пиріг, який підкорює серця своєю ніжністю та ароматом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "simplefood_video".

Як приготувати німецький яблучний пиріг

Інгредієнти

  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 150 г;
  • молоко – 150 мл;
  • вершкове масло – 100 г;
  • борошно – 200 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • яблука – 3 шт.;
  • горіхи грецькі – 80 г.

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця з цукром до пишної маси.
  2. Додати розтоплене масло та молоко, перемішати.
  3. Вмішати просіяне борошно з розпушувачем.
  4. Яблука почистити, нарізати тонкими скибками, частину додати в тісто, решту залишити для верху.
  5. Викласти тісто у форму, зверху розкласти яблука та посипати подрібненими горіхами.
  6. Випікати при 180 °C близько 40–45 хвилин до золотистої скоринки.
  7. Цей пиріг виходить ароматним, пухким і дуже домашнім. Подавати його можна як теплим, так і охолодженим, а ще він чудово поєднується з кулькою морозива або ложечкою збитих вершків.
