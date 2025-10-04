Німецький яблучний пиріг: на аромат цієї випічки прибіжать сусіди (відео)
Простий та дуже смачний яблучний пиріг
Яблуко – це універсальний фрукт, який використовують у найрізноманітніших стравах: від компотів і варення до запіканок і пирогів чи оладок. Воно додає випічці приємну соковитість та легку кислинку, створюючи ідеальний баланс смаку.
З яблук готують навіть оладки, які особливо смакують дітям. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати справжню класику – німецький яблучний пиріг, який підкорює серця своєю ніжністю та ароматом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "simplefood_video".
Як приготувати німецький яблучний пиріг
Інгредієнти
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 150 г;
- молоко – 150 мл;
- вершкове масло – 100 г;
- борошно – 200 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- яблука – 3 шт.;
- горіхи грецькі – 80 г.
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром до пишної маси.
- Додати розтоплене масло та молоко, перемішати.
- Вмішати просіяне борошно з розпушувачем.
- Яблука почистити, нарізати тонкими скибками, частину додати в тісто, решту залишити для верху.
- Викласти тісто у форму, зверху розкласти яблука та посипати подрібненими горіхами.
- Випікати при 180 °C близько 40–45 хвилин до золотистої скоринки.
- Цей пиріг виходить ароматним, пухким і дуже домашнім. Подавати його можна як теплим, так і охолодженим, а ще він чудово поєднується з кулькою морозива або ложечкою збитих вершків.