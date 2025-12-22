Як почистити ананас без зайвого клопоту та відходів: два простих способи (відео)

Ці лайфхаки допоможуть швидко нарізати ананас

Ананас — один із найсмачніших та найкорисніших тропічних фруктів. Але багато хто уникає купувати цілий ананас, думаючи, що чистити його проблематично. Насправді чистити ананас не так складно, як може здатися. Для цього потрібно вибрати стиглий плід і взяти гострий ніж. Із правильним підходом ви отримаєте соковиті шматочки без зайвих відходів.

Як почистити та нарізати ананас — покрокова інструкція

Крок 1: Зріжте верхню та нижню частини.

Покладіть цілий ананас на обробну дошку. Довгим гострим ножем зріжте верхівку (листя) та низ ананаса. Щоб мінімізувати відходи, зрізайте приблизно на 0,6 см нижче верхівки та на 0,6 см вище основи.

Крок 2: Зріжте шкірку.

Поставте ананас вертикально на плоску основу. Міцно тримайте його однією рукою, а іншою, з ножем, робіть надрізи зверху вниз, видаляючи товсту колючу шкірку. Зрізайте шкірку завтовшки приблизно 0,6 см. Так ви збережете максимум м’якоті.

Крок 3: Видаліть решту "вічок".

Після зняття основної шкірки на м’якоті залишаться темні залишки — "вічка". Візьміть невеликий ніж для чищення овочів або гострий кухарський ніж та обережно виріжте їх, тримаючи ананас вертикально.

Цей метод допомагає швидко отримати ідеальні шматочки ананаса для салатів.

Також можна нарізати ананас для перекушування, не очищаючи його.