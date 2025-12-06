Легко та чисто: два перевірені лайфхаки, щоб швидко почистити гранат (відео)

Покрокові інструкції з очищення гранату

В Україні продовжується сезон гранатів. Соковиті, стиглі та солодкі плоди їдять просто так, вичавлюють із них сік та додають у салати, особливо — в улюблений багатьма "Гранатовий браслет". Часто очистити гранат буває справжнім випробуванням і на це витрачається багато часу.

Насправді гранат можна почистити дуже швидко та легко. При цьому зерна залишаться ідеально чистими та цілими, а на одязі не з’являться плями від гранатового соку. "Телеграф" розповідає про два перевірені способи швидко очистити гранат від шкірки.

Як швидко очистити гранат

Спосіб №1

Навколо хвостика (верхівки) граната зробіть чотири надрізи так, щоб вийшов квадрат.

Підтягніть і зніміть цю "кришечку" — вона відходить дуже легко.

Потім зробіть чотири неглибокі надрізи строго по перегородках до самого низу.

Візьміть гранат двома руками та легким рухом розламайте його на 4-6 часточок (як апельсин).

Видаліть білу серединку (вона легко виймається) і все.

Зерна залишаються цілими, сік не бризкає, на руках і столі чисто. За 15-20 секунд ви отримуєте ідеально очищений гранат.

Спосіб №2

Якщо боїтеся навіть найменшого ризику забруднитись – це ваш варіант.

Зріжте верхівку граната (як у першому способі).

Зробіть надрізи по білим перегородкам.

Опустіть гранат у глибоку миску із холодною водою, пальцями розламайте плід на частини та звільніть зерна.

Білі плівки відразу спливуть нагору — зберіть їх ложкою. Зерна опустяться на дно. Потім злийте воду через друшляк — і готове.