Скумбрія, маринована в кетчупі: пікантна закуска, яку з’їдають за вечір (відео)
Апетитна закуска
Скумбрія — це жирна морська риба з насиченим смаком, яку найчастіше запікають, смажать або готують на грилі. Але сьогодні ми пропонуємо просту й дуже вдалу альтернативу — маринування в кетчупному соусі, яке дає яскравий кисло-солодкий смак без зайвих зусиль. Обирати варто щільну, свіжоморожену скумбрію без жовтих плям і з прозорими очима, адже саме якість риби визначає результат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як замаринувати скумбрію у кетчупі
Інгредієнти:
- скумбрія – 2 кг.;
- вода – 100 мл.;
- сіль – 1 ст. л. (без гірки);
- цукор – 1 ст. л.;
- кетчуп – 2 ст. л.;
- оцет – 50 мл.;
- олія – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Очистити скумбрію від нутрощів, добре промити та нарізати порційними шматками.
- Викласти рибу в глибокий контейнер або скляну форму.
- Змішати воду, сіль, цукор, кетчуп, оцет і олію, довести маринад до кипіння та повністю охолодити.
- Залити рибу холодним маринадом так, щоб він повністю її покривав.
- Поставити в холодильник на 8–12 годин до повного просочення.
Як і з чим подавати
Мариновану скумбрію найкраще подавати охолодженою, з тонко нарізаною цибулею, зеленню та часточками лимона. Вона чудово поєднується з відварною або запеченою картоплею, чорним хлібом і легкими овочевими салатами. За бажанням можна доповнити страву гірчичним або йогуртовим соусом, щоб збалансувати солодкість маринаду.
Цей рецепт легко адаптувати під власний смак: кетчуп можна замінити томатним соусом або додати трохи чилі для гостроти. Типова помилка — заливати рибу теплим маринадом, через що вона частково "вариться" і втрачає пружну текстуру. Дотримуючись простих правил, ви отримаєте універсальну закуску, яка однаково добре підходить і для буднів, і для святкового столу.