Скумбрія, маринована в кетчупі: пікантна закуска, яку з’їдають за вечір (відео)

Апетитна закуска

Скумбрія — це жирна морська риба з насиченим смаком, яку найчастіше запікають, смажать або готують на грилі. Але сьогодні ми пропонуємо просту й дуже вдалу альтернативу — маринування в кетчупному соусі, яке дає яскравий кисло-солодкий смак без зайвих зусиль. Обирати варто щільну, свіжоморожену скумбрію без жовтих плям і з прозорими очима, адже саме якість риби визначає результат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як замаринувати скумбрію у кетчупі

Інгредієнти:

скумбрія – 2 кг.;

вода – 100 мл.;

сіль – 1 ст. л. (без гірки);

цукор – 1 ст. л.;

кетчуп – 2 ст. л.;

оцет – 50 мл.;

олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Очистити скумбрію від нутрощів, добре промити та нарізати порційними шматками. Викласти рибу в глибокий контейнер або скляну форму. Змішати воду, сіль, цукор, кетчуп, оцет і олію, довести маринад до кипіння та повністю охолодити. Залити рибу холодним маринадом так, щоб він повністю її покривав. Поставити в холодильник на 8–12 годин до повного просочення.

Як і з чим подавати

Мариновану скумбрію найкраще подавати охолодженою, з тонко нарізаною цибулею, зеленню та часточками лимона. Вона чудово поєднується з відварною або запеченою картоплею, чорним хлібом і легкими овочевими салатами. За бажанням можна доповнити страву гірчичним або йогуртовим соусом, щоб збалансувати солодкість маринаду.

Цей рецепт легко адаптувати під власний смак: кетчуп можна замінити томатним соусом або додати трохи чилі для гостроти. Типова помилка — заливати рибу теплим маринадом, через що вона частково "вариться" і втрачає пружну текстуру. Дотримуючись простих правил, ви отримаєте універсальну закуску, яка однаково добре підходить і для буднів, і для святкового столу.