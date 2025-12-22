Как почистить ананас без лишних хлопот и отходов: два простых способа (видео)

Эти лайфхаки помогут быстро нарезать ананас

Ананас — один из самых вкусных и полезных тропических фруктов. Но многие избегают покупать целый ананас, думая, что чистить его проблематично. На самом деле чистить ананас не так сложно, как может показаться. Для этого нужно выбрать спелый плод и взять острый нож. С правильным подходом вы получите сочные кусочки без лишних отходов.

Как почистить и нарезать ананас — пошаговая инструкция

Шаг 1: Срежьте верхнюю и нижнюю части.

Положите целый ананас на разделочную доску. Длинным острым ножом срежьте верхушку (листья) и низ ананаса. Чтобы минимизировать отходы, срезайте примерно на 0,6 см ниже верхушки и на 0,6 см выше основания.

Шаг 2: Срежьте кожуру.

Поставьте ананас вертикально на плоское основание. Крепко держите его одной рукой, а другой, с ножом, делайте надрезы сверху вниз, удаляя толстую колючую кожуру. Срезайте кожуру толщиной примерно 0,6 см. Так вы сохраните максимум мякоти.

Шаг 3: Удалите оставшиеся "глазки".

После снятия основной кожуры на мякоти останутся тёмные остатки — "глазки". Возьмите небольшой нож для чистки овощей или острый поварской нож и аккуратно вырежьте их, держа ананас вертикально.

Этот метод помогает быстро получить идеальные кусочки ананаса для салатов.

Также можно нарезать ананас для перекуса, не очищая его.