Для справді смачного вінегрету овочі варити не треба: ось як їх готувати (відео)

Швидкий рецепт смачного вінегрету

Вінегрет – беззаперечний хіт серед салатів в холодну пору року. Існує безліч варіантів рецептів цієї страви: хтось додає у вінегрет квасолю, хтось — горошок, заправляють його запашною олією чи спеціально приготованим соусом. Але секрет смачного вінегрету криється у правильному приготуванні овочів.

Пропонуємо замість традиційного варіння запекти картоплю, буряк та моркву в аерогрилі (мультипечі). Як це зробити, показала кулінарна блогерка top_havchik в Instagram. Завдяки приготуванню в аерогрилі коренеплоди зберігають максимум поживних речовин та отримують насиченіший, солодкуватий смак.

Інгредієнти

Картопля 2-3 шт.

Буряк — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Олія 2-3 ст.л.

Сіль до смаку

Квашена капуста 100 г

Мариновані огірки 1-2 шт.

Як приготувати вінегрет в аерогрилі