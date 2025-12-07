Рус

Для справді смачного вінегрету овочі варити не треба: ось як їх готувати (відео)

Наталя Граковська
Вінегрет
Вінегрет. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Швидкий рецепт смачного вінегрету

Вінегрет – беззаперечний хіт серед салатів в холодну пору року. Існує безліч варіантів рецептів цієї страви: хтось додає у вінегрет квасолю, хтось — горошок, заправляють його запашною олією чи спеціально приготованим соусом. Але секрет смачного вінегрету криється у правильному приготуванні овочів.

Пропонуємо замість традиційного варіння запекти картоплю, буряк та моркву в аерогрилі (мультипечі). Як це зробити, показала кулінарна блогерка top_havchik в Instagram. Завдяки приготуванню в аерогрилі коренеплоди зберігають максимум поживних речовин та отримують насиченіший, солодкуватий смак.

Інгредієнти

  • Картопля 2-3 шт.
  • Буряк — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Олія 2-3 ст.л.
  • Сіль до смаку
  • Квашена капуста 100 г
  • Мариновані огірки 1-2 шт.

Як приготувати вінегрет в аерогрилі

  1. Картоплю, буряк і моркву очистити та нарізати однаковими кубиками (приблизно 1–1,5 см).
  2. Викласти нарізані овочі на пергамент у мультипіч. Злегка підсолити та полити 1 столовою ложкою олії. Добре перемішати.
  3. Готувати на режимі "Овочі" при 160 градусах протягом 20–23 хвилин.
  4. Після запікання перекласти гарячі овочі у велику миску. Дати їм трохи охолонути.
  5. Додати квашену капусту та нарізані кубиками мариновані огірки.
  6. Влити ще 1–2 столові ложки олії та ретельно перемішати салат.
