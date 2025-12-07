Для справді смачного вінегрету овочі варити не треба: ось як їх готувати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 607
Швидкий рецепт смачного вінегрету
Вінегрет – беззаперечний хіт серед салатів в холодну пору року. Існує безліч варіантів рецептів цієї страви: хтось додає у вінегрет квасолю, хтось — горошок, заправляють його запашною олією чи спеціально приготованим соусом. Але секрет смачного вінегрету криється у правильному приготуванні овочів.
Пропонуємо замість традиційного варіння запекти картоплю, буряк та моркву в аерогрилі (мультипечі). Як це зробити, показала кулінарна блогерка top_havchik в Instagram. Завдяки приготуванню в аерогрилі коренеплоди зберігають максимум поживних речовин та отримують насиченіший, солодкуватий смак.
Інгредієнти
- Картопля 2-3 шт.
- Буряк — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Олія 2-3 ст.л.
- Сіль до смаку
- Квашена капуста 100 г
- Мариновані огірки 1-2 шт.
Як приготувати вінегрет в аерогрилі
- Картоплю, буряк і моркву очистити та нарізати однаковими кубиками (приблизно 1–1,5 см).
- Викласти нарізані овочі на пергамент у мультипіч. Злегка підсолити та полити 1 столовою ложкою олії. Добре перемішати.
- Готувати на режимі "Овочі" при 160 градусах протягом 20–23 хвилин.
- Після запікання перекласти гарячі овочі у велику миску. Дати їм трохи охолонути.
- Додати квашену капусту та нарізані кубиками мариновані огірки.
- Влити ще 1–2 столові ложки олії та ретельно перемішати салат.