"Магазинний більше не купую": простий рецепт домашнього майонезу без яєць (відео)

Наталя Граковська
Домашній майонез на молоці
Домашній майонез на молоці. Фото Скріншот YouTube

За цим рецептом виходить густий соус для салатів та інших страв

Одним з найпопулярніших соусів є майонез. Його додають у салати, намазки на хліб та запечені страви. Зазвичай цей соус купують в магазині, проте майонез можна приготувати вдома за лічені хвилини.

Рецептом поділилася авторка кулінарного каналу на YouTube Віка-Прості Рецепти. За словами кулінарної блогерки, цей майонез на молоці та без яєць вона готує вже понад 10 років.

Як приготувати домашній майонез

Головне в приготуванні домашнього майонезу — однакова температура продуктів. Молоко та олія мають бути кімнатної температури. Якщо ви візьмете молоко з холодильника, емульсія може не стабілізуватися, і соус залишиться рідким.

Не намагайтеся збити майонез вінчиком або міксером. Для утворення густої емульсії потрібна дуже висока швидкість збивання.

Інгредієнти

  • Рослинна олія 300 мл
  • Молоко 150 мл
  • Гірчиця 1 ст. л.
  • Лимонний сік 1–2 ст. л.
  • Сіль та цукор по щіпці

Якщо немає лимонного соку, замініть його 1 чайною ложкою яблучного оцту.

Спосіб приготування

  1. У високу чашу блендера наливаємо молоко та олію. Співвідношення має бути 1:2. Якщо додасте більше олії — соус буде густішим, якщо менше — рідшим. Одразу кладемо гірчицю, сіль та цукор.
  2. Опускаємо занурювальний блендер на саме дно. Включаємо максимальну швидкість і тримаємо нерухомо близько 10–15 секунд.
  3. Коли маса стала однорідною, додаємо лимонний сік. Збиваємо ще 5–10 секунд, рухаючи блендером вгору-вниз.

Якщо майонез не загус, дайте суміші постояти 20 хвилин при кімнатній температурі та збийте знову — він обов'язково "схопиться".

Цей майонез може бути не тільки заправкою для салатів, а й основою соусу "Тартар. Для цього додайте подрібнений маринований огірок і кріп. Також його можна використовувати для запікання м'яса чи риби. На відміну від магазинного, домашній майонез не розшаровується.

