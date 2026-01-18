"Магазинний більше не купую": простий рецепт домашнього майонезу без яєць (відео)

За цим рецептом виходить густий соус для салатів та інших страв

Одним з найпопулярніших соусів є майонез. Його додають у салати, намазки на хліб та запечені страви. Зазвичай цей соус купують в магазині, проте майонез можна приготувати вдома за лічені хвилини.

Рецептом поділилася авторка кулінарного каналу на YouTube Віка-Прості Рецепти. За словами кулінарної блогерки, цей майонез на молоці та без яєць вона готує вже понад 10 років.

Як приготувати домашній майонез

Головне в приготуванні домашнього майонезу — однакова температура продуктів. Молоко та олія мають бути кімнатної температури. Якщо ви візьмете молоко з холодильника, емульсія може не стабілізуватися, і соус залишиться рідким.

Не намагайтеся збити майонез вінчиком або міксером. Для утворення густої емульсії потрібна дуже висока швидкість збивання.

Інгредієнти

Рослинна олія 300 мл

Молоко 150 мл

Гірчиця 1 ст. л.

Лимонний сік 1–2 ст. л.

Сіль та цукор по щіпці

Якщо немає лимонного соку, замініть його 1 чайною ложкою яблучного оцту.

Спосіб приготування

У високу чашу блендера наливаємо молоко та олію. Співвідношення має бути 1:2. Якщо додасте більше олії — соус буде густішим, якщо менше — рідшим. Одразу кладемо гірчицю, сіль та цукор. Опускаємо занурювальний блендер на саме дно. Включаємо максимальну швидкість і тримаємо нерухомо близько 10–15 секунд. Коли маса стала однорідною, додаємо лимонний сік. Збиваємо ще 5–10 секунд, рухаючи блендером вгору-вниз.

Якщо майонез не загус, дайте суміші постояти 20 хвилин при кімнатній температурі та збийте знову — він обов'язково "схопиться".

Цей майонез може бути не тільки заправкою для салатів, а й основою соусу "Тартар. Для цього додайте подрібнений маринований огірок і кріп. Також його можна використовувати для запікання м'яса чи риби. На відміну від магазинного, домашній майонез не розшаровується.