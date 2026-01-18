"Магазинний більше не купую": простий рецепт домашнього майонезу без яєць (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За цим рецептом виходить густий соус для салатів та інших страв
Одним з найпопулярніших соусів є майонез. Його додають у салати, намазки на хліб та запечені страви. Зазвичай цей соус купують в магазині, проте майонез можна приготувати вдома за лічені хвилини.
Рецептом поділилася авторка кулінарного каналу на YouTube Віка-Прості Рецепти. За словами кулінарної блогерки, цей майонез на молоці та без яєць вона готує вже понад 10 років.
Як приготувати домашній майонез
Головне в приготуванні домашнього майонезу — однакова температура продуктів. Молоко та олія мають бути кімнатної температури. Якщо ви візьмете молоко з холодильника, емульсія може не стабілізуватися, і соус залишиться рідким.
Не намагайтеся збити майонез вінчиком або міксером. Для утворення густої емульсії потрібна дуже висока швидкість збивання.
Інгредієнти
- Рослинна олія 300 мл
- Молоко 150 мл
- Гірчиця 1 ст. л.
- Лимонний сік 1–2 ст. л.
- Сіль та цукор по щіпці
Якщо немає лимонного соку, замініть його 1 чайною ложкою яблучного оцту.
Спосіб приготування
- У високу чашу блендера наливаємо молоко та олію. Співвідношення має бути 1:2. Якщо додасте більше олії — соус буде густішим, якщо менше — рідшим. Одразу кладемо гірчицю, сіль та цукор.
- Опускаємо занурювальний блендер на саме дно. Включаємо максимальну швидкість і тримаємо нерухомо близько 10–15 секунд.
- Коли маса стала однорідною, додаємо лимонний сік. Збиваємо ще 5–10 секунд, рухаючи блендером вгору-вниз.
Якщо майонез не загус, дайте суміші постояти 20 хвилин при кімнатній температурі та збийте знову — він обов'язково "схопиться".
Цей майонез може бути не тільки заправкою для салатів, а й основою соусу "Тартар. Для цього додайте подрібнений маринований огірок і кріп. Також його можна використовувати для запікання м'яса чи риби. На відміну від магазинного, домашній майонез не розшаровується.