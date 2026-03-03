Весна на тарілці: швидкий салат із зеленою цибулею, яйцями та огірком (відео)
-
-
Готується швидко, виглядає святково, підходить і дорослим, і дітям
Щойно з’являється перша молода зелена цибуля, на столі обов’язково з’являється цей простий, але улюблений салат. Завдяки поєднанню яєць, огірка та кукурудзи, страва виходить легка й водночас поживна. Цей салат готується буквально за лічені хвилини. Особливо доречно він смакує навесні — як самостійна закуска, доповнення до великоднього меню або свіжий гарнір до запеченого м’яса й картоплі.
Рецептом поділилися на сторінці bude_smachno_razom у TikTok.
Інгредієнти:
- Яйця варені — 4 шт.
- Огірок — 1 великий або 2 середніх
- Консервована кукурудза — 100-120 г
- Зелена цибуля — пучок
- Майонез або жирна сметана — до смаку
- Сіль та чорний перець — до смаку
Покроковий рецепт:
- Наріжте яйця великим кубиком, щоб вони відчувалися в салаті.
- Огірок наріжте кубиком або четвертинками кілець. Якщо він дуже соковитий, видаліть серединку з насінням.
- Наріжте зелену цибулю дрібно та злегка присоліть її.
- Змішайте всі інгредієнти та заправте соусом.