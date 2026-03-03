Рус

Весна на тарілці: швидкий салат із зеленою цибулею, яйцями та огірком (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат із зеленою цибулею
Салат із зеленою цибулею. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Готується швидко, виглядає святково, підходить і дорослим, і дітям

Щойно з’являється перша молода зелена цибуля, на столі обов’язково з’являється цей простий, але улюблений салат. Завдяки поєднанню яєць, огірка та кукурудзи, страва виходить легка й водночас поживна. Цей салат готується буквально за лічені хвилини. Особливо доречно він смакує навесні — як самостійна закуска, доповнення до великоднього меню або свіжий гарнір до запеченого м’яса й картоплі.

Рецептом поділилися на сторінці bude_smachno_razom у TikTok.

Інгредієнти:

  • Яйця варені — 4 шт.
  • Огірок — 1 великий або 2 середніх
  • Консервована кукурудза — 100-120 г
  • Зелена цибуля — пучок
  • Майонез або жирна сметана — до смаку
  • Сіль та чорний перець — до смаку

Покроковий рецепт:

  1. Наріжте яйця великим кубиком, щоб вони відчувалися в салаті.
  2. Огірок наріжте кубиком або четвертинками кілець. Якщо він дуже соковитий, видаліть серединку з насінням.
  3. Наріжте зелену цибулю дрібно та злегка присоліть її.
  4. Змішайте всі інгредієнти та заправте соусом.
Теги:
#Рецепти #Салат #Яйця #Закуска #Огірки