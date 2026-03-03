Весна на тарілці: швидкий салат із зеленою цибулею, яйцями та огірком (відео)

Готується швидко, виглядає святково, підходить і дорослим, і дітям

Щойно з’являється перша молода зелена цибуля, на столі обов’язково з’являється цей простий, але улюблений салат. Завдяки поєднанню яєць, огірка та кукурудзи, страва виходить легка й водночас поживна. Цей салат готується буквально за лічені хвилини. Особливо доречно він смакує навесні — як самостійна закуска, доповнення до великоднього меню або свіжий гарнір до запеченого м’яса й картоплі.

Рецептом поділилися на сторінці bude_smachno_razom у TikTok.

Інгредієнти:

Яйця варені — 4 шт.

Огірок — 1 великий або 2 середніх

Консервована кукурудза — 100-120 г

Зелена цибуля — пучок

Майонез або жирна сметана — до смаку

Сіль та чорний перець — до смаку

Покроковий рецепт: