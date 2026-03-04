Соковита вечеря без зайвих клопотів: хек у томатному соусі з овочами (відео)

Хек — це нежирна морська риба з білим ніжним м’ясом і мінімальною кількістю дрібних кісток.

Її найчастіше готують смаженою, запеченою або тушкованою, зокрема в ніжному сметанному соусі. Завдяки нейтральному смаку вона легко поєднується як з вершковими, так і з томатними підливами, добре вбираючи аромат спецій та овочів. Але сьогодні пропонується варіант у насиченому томатному соусі з овочами — страва в дусі домашньої кухні, знайомої багатьом ще з дитинства. Обираючи рибу, варто звернути увагу на суху глазур без льодової кірки та стороннього запаху, а для соусу використовувати якісну томатну пасту без крохмалю й надмірної кислотності; важливо не пересушити хек під час смаження та не переварити під час тушкування, і за бажанням його можна замінити минтаєм або тріскою чи запекти страву в духовці замість тушкування на плиті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати хек у томатному соусі

Інгредієнти:

хек — 3–4 тушки;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

борошно — 4–5 ст. л;

цибуля ріпчаста — 2–3 шт.;

морква — 2 шт.;

томатна паста — 70 г;

вода — 400–500 мл;

цукор — 1/3 ч. л;

лавровий лист — 1–2 шт.;

олія — 3–4 ст. л.

Спосіб приготування:

Підготувати рибу, розморозити за потреби на нижній полиці холодильника, обсушити паперовими рушниками та нарізати порційними шматками. Посолити та поперчити рибу, обваляти в борошні, струсити надлишки та обсмажити на розігрітій олії до рум’яної скоринки з усіх боків, не перетримуючи, щоб м’ясо залишилося соковитим. Нарізати цибулю півкільцями або чвертькільцями, моркву натерти на крупній тертці, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та готувати до м’якості й легкого золотистого кольору. Додати столову ложку борошна до овочів і обсмажити, помішуючи, приблизно 1 хвилину для легкого загущення соусу, після чого ввести томатну пасту та прогріти ще 1 хвилину для розкриття смаку. Влити воду, ретельно перемішати до однорідності, додати сіль, перець і цукор для балансу кислотності, довести соус до кипіння та перевірити смак. Викласти обсмажену рибу в соус, додати лавровий лист і тушкувати під кришкою на невеликому вогні 10–15 хвилин, не допускаючи активного кипіння, щоб шматки зберегли форму. За бажанням дати страві настоятися 5–10 хвилин перед подачею для більш насиченого смаку.

Як і з чим подавати

Страву найкраще подавати гарячою, щедро поливши рибу соусом і посипавши свіжою зеленню кропу або петрушки. Як гарнір добре смакує картопляне пюре, відварений рис або гречка, які вбирають томатну підливу. Для легшої подачі можна додати салат зі свіжих овочів або квашені огірки, що підкреслять солодкувато-кислий баланс соусу. Також рибу можна подати як самостійну страву з шматочком свіжого хліба.

Страва виходить ароматною, соковитою та збалансованою за смаком, а простота приготування робить її вдалою і для буденного меню, і для сімейної вечері.