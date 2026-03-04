Не рецепт, а знахідка: швидкий салат із простих продуктів (відео)

Усього кілька простих інгредієнтів — і за 5 хвилин на столі з’являється свіжа, яскрава страва

Бувають дні, коли в холодильнику майже нічого немає, а потрібно щось приготувати. Саме тоді виручає цей салат за 5 хвилин із банки горошку, кількох огірків і однієї цибулини. Продукти найпростіші, приготування елементарне, але смак виходить яскравим і збалансованим.

Усе, що потрібно, — нарізати, змішати й заправити овочі ароматною олією. Це той випадок, коли з мінімуму інгредієнтів виходить справді смачна й незвичайна страва. Рецептом поділилися на сторінці в Instagram kozina_food0.

Інгредієнти:

1 банка консервованого горошку

1 цибулина

2 шт. солоних або маринованих огірка

зелень

олія для заправки

Спосіб приготування:

Наріжте цибулю тонкими чвертькільцями. За бажання можна замаринувати її на 5 хвилин у суміші дрібки цукру та краплі яблучного оцту. Огірки наріжте півкільцями. Подрібніть кріп. Змішайте всі продукти в салатнику та заправте ароматною олією.

Як та з чим подавати

Цей салат — ідеальний компаньйон для "важких" страв. Подавайте його до смаженої або запеченої картоплі, котлет, відбивної або запеченої курячої ніжки. Якщо ви дотримуєтеся посту або просто хочете легкої їжі, подайте салат зі скибкою підсмаженого житнього або бородинського хліба, натертого зубчиком часнику.