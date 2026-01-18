Укр

"Магазинный больше не покупаю": простой рецепт домашнего майонеза без яиц (видео)

Наталья Граковская
Читати українською
Домашний майонез на молоке
Домашний майонез на молоке. Фото Скриншот YouTube

По этому рецепту выходит густой соус для салатов и других блюд

Одним из самых популярных соусов является майонез. Его добавляют во многие салаты, намазки на хлеб и в запеченные блюда. Обычно соус покупают в магазине, но майонез можно приготовить дома за считанные минуты.

Рецептом поделилась автор кулинарного канала на YouTube Віка-Прості Рецепти. По словам кулинарной блогерши, этот майонез на молоке и без яиц она готовит уже более 10 лет.

Как приготовить домашний майонез

Главное в приготовлении домашнего майонеза – одинаковая температура продуктов. Молоко и масло должно быть комнатной температуры. Если вы возьмете молоко из холодильника, эмульсия может не стабилизироваться и соус получится жидким.

Не пытайтесь сбить майонез венчиком или миксером. Для образования густой эмульсии нужна высокая скорость взбивания.

Ингредиенты

  • Растительное масло 300 мл
  • Молоко 150 мл
  • Горчица 1 ст. л.
  • Лимонный сок 1–2 ст. л.
  • Соль и сахар по щепотке

Если нет лимонного сока, замените его 1 чайной ложкой яблочного уксуса.

Способ приготовления

  1. В высокую чашу блендера наливаем молоко и растительное масло. Соотношение должно быть 1:2. Если добавите больше масла – соус будет гуще, если меньше – реже. Сразу кладем горчицу, соль и сахар.
  2. Опускаем погружной блендер на самое дно. Включаем максимальную скорость и держим неподвижно около 10-15 секунд.
  3. Когда масса стала однородной, добавляем лимонный сок. Взбиваем еще 5–10 секунд, двигая блендером вверх-вниз.

Если майонез не загустел, дайте смеси постоять 20 минут при комнатной температуре и взбейте снова – он обязательно "схватится".

Этот майонез может быть не только заправкой для салатов, но и основой соуса "Тартар. Для этого добавьте в него измельченный маринованный огурец и укроп. Также его можно использовать для запекания мяса или рыбы. В отличие от магазинного, домашний майонез не расслаивается.

