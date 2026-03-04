Спробуйте раз — і готуватимете завжди: овочевий пиріг, який смакує навіть без м’яса (відео)

Ароматна страва з хрусткою скоринкою і соковитою серединкою

Пісний пиріг на сковорідці — це щось середнє між овочевою запіканкою та домашньою піцею, тільки готується без дріжджів і духовки. Тісто тут легке, на воді й оливковій олії, а начинка — з простих овочів, які зазвичай є під рукою.

Овочевий пиріг на сковорідці готується дуже швидко. Він підходить не лише для пісного меню, а й для швидкої вечері чи корисного перекусу. Рецептом поділилися на YouTube-каналі ТІАНА готувати просто.

Як приготувати овочевий пиріг на сковорідці

Інгредієнти:

1 цибулина

1 морквина

1 картопля

1 солодкий перець

50 г кукурудзи

0,5 ч. л. солі

20 г оливкової олії

чорний перець мелений

орегано

Для тіста:

300 мл води

0,5 ч. л. солі

250 г борошна

5 г розпушувача

50 г оливкової олії

Спосіб приготування

Наріжте овочі невеликими кубиками. Розігрійте олію на сковорідці та обсмажте овочі (крім кукурудзи) протягом 3 хвилин. Вони не повинні бути повністю готовими — лише стати м’якими. У глибокій мисці змішайте воду, олію та сіль. Поступово додавайте борошно з розпушувачем. Консистенція має бути як у густої сметани. Додайте до овочевої суміші на сковорідку кукурудзу, а потім рівномірно залийте все тістом. Злегка перемішайте лопаткою, щоб тісто проникло між овочами. Накрийте сковорідку кришкою. Готуйте на невеликому вогні приблизно 10 хвилин. Коли низ підрум’яниться, акуратно переверніть пиріг за допомогою великої плоскої тарілки. Обсмажте інший бік ще 5 хвилин без кришки, щоб з’явилася апетитна хрустка скоринка.

Як подавати

Найкраще цей пиріг смакує зі сметанним соусом із зеленню або пісним майонезом із часником. Перед подачею обов'язково посипте його свіжою петрушкою.