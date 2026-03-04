Краще, ніж у кондитерській: як приготувати домашні кекси з ягодами (відео)

Завдяки маслу та кефіру такі кекси не черствіють 2–3 дні

Ягідні кекси — це проста і смачна випічка. Вони виходять дуже ніжними, а соковиті ягоди додають яскравий, свіжий смак у кожен шматочок. Цей рецепт легко повторити навіть початківцю. Потрібно лише змішати базові інгредієнти, додати ягоди і запекти в духовці.

Кекси виходять пухкими, ароматними і довго залишаються м’якими. Як приготувати такі ягідні кекси показала фудблогерка yanusha.

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт.

Цукор — 200 г

Ванілін — 1,5 г

Вершкове масло (м’яке) — 80 г

Кефір — 240 мл

Розпушувач — 8 г

Борошно — 350 г

Ягоди — до 300 г

Мигдальні пелюстки — за бажанням

Спосіб приготування: