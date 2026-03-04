Краще, ніж у кондитерській: як приготувати домашні кекси з ягодами (відео)
Завдяки маслу та кефіру такі кекси не черствіють 2–3 дні
Ягідні кекси — це проста і смачна випічка. Вони виходять дуже ніжними, а соковиті ягоди додають яскравий, свіжий смак у кожен шматочок. Цей рецепт легко повторити навіть початківцю. Потрібно лише змішати базові інгредієнти, додати ягоди і запекти в духовці.
Кекси виходять пухкими, ароматними і довго залишаються м’якими. Як приготувати такі ягідні кекси показала фудблогерка yanusha.
Інгредієнти:
- Яйця — 4 шт.
- Цукор — 200 г
- Ванілін — 1,5 г
- Вершкове масло (м’яке) — 80 г
- Кефір — 240 мл
- Розпушувач — 8 г
- Борошно — 350 г
- Ягоди — до 300 г
- Мигдальні пелюстки — за бажанням
Спосіб приготування:
- Яйця з’єднайте з цукром і ваніліном. Збивайте міксером до стану густої світлої маси (близько 5–7 хвилин).
- Додайте дуже м’яке вершкове масло. Продовжуйте збивати до повної однорідності. Масло має повністю розійтися, щоб у тісті не було жирних грудочок.
- У кефір всипте розпушувач, перемішайте (ви побачите реакцію — появу бульбашок) і одразу влийте в яєчну суміш.
- Всипте просіяне борошно. На мінімальній швидкості міксера (або лопаткою) обережно перемішайте.
- Ягоди додаємо в останню чергу. Якщо використовуєте заморожені ягоди — не розморожуйте їх, інакше вони зафарбують все тісто у сизий колір. Просто обваляйте їх у ложці крохмалю або борошна.
- Розкладіть тісто у форми, заповнюючи їх на ¾. Посипте мигдальними пелюстками. Випікайте при 180°C близько 25–30 хвилин.