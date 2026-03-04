Рус

Краще, ніж у кондитерській: як приготувати домашні кекси з ягодами (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пухкі кекси з ягодами
Пухкі кекси з ягодами. Фото Колаж "Телеграфу"

Завдяки маслу та кефіру такі кекси не черствіють 2–3 дні

Ягідні кекси — це проста і смачна випічка. Вони виходять дуже ніжними, а соковиті ягоди додають яскравий, свіжий смак у кожен шматочок. Цей рецепт легко повторити навіть початківцю. Потрібно лише змішати базові інгредієнти, додати ягоди і запекти в духовці.

Кекси виходять пухкими, ароматними і довго залишаються м’якими. Як приготувати такі ягідні кекси показала фудблогерка yanusha.

Інгредієнти:

  • Яйця — 4 шт.
  • Цукор — 200 г
  • Ванілін — 1,5 г
  • Вершкове масло (м’яке) — 80 г
  • Кефір — 240 мл
  • Розпушувач — 8 г
  • Борошно — 350 г
  • Ягоди — до 300 г
  • Мигдальні пелюстки — за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Яйця з’єднайте з цукром і ваніліном. Збивайте міксером до стану густої світлої маси (близько 5–7 хвилин).
  2. Додайте дуже м’яке вершкове масло. Продовжуйте збивати до повної однорідності. Масло має повністю розійтися, щоб у тісті не було жирних грудочок.
  3. У кефір всипте розпушувач, перемішайте (ви побачите реакцію — появу бульбашок) і одразу влийте в яєчну суміш.
  4. Всипте просіяне борошно. На мінімальній швидкості міксера (або лопаткою) обережно перемішайте.
  5. Ягоди додаємо в останню чергу. Якщо використовуєте заморожені ягоди — не розморожуйте їх, інакше вони зафарбують все тісто у сизий колір. Просто обваляйте їх у ложці крохмалю або борошна.
  6. Розкладіть тісто у форми, заповнюючи їх на ¾. Посипте мигдальними пелюстками. Випікайте при 180°C близько 25–30 хвилин.
Теги:
#Рецепти #Ягоди #Випічка #Кекс #Десерт