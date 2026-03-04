Без цукру, але вологий і насичений: шоколадно-банановий кекс без борошна (відео)

Смачна та корисна випічка

Кекс — це універсальна випічка, яка буває солодкою чи несолодкою, з різними добавками: класичний ванільний, шоколадний, фруктовий, а також морквяний кекс, який відомий своєю вологістю та природною солодкістю. Але сьогодні пропонується варіант без борошна та цукру — шоколадно-банановий кекс, який виходить ніжним, вологим і ароматним. Для найкращого смаку важливо обирати спілі банани з темними плямами на шкірці, щоб кекс був солодким природним шляхом, а горіхи — свіжі, без гіркоти. При бажанні какао можна замінити на сироп карамельний або какао-порошок без цукру, а горіхи — на мигдаль чи фундук, що трохи змінить текстуру та смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "shevetovskaya".

Як приготувати шоколадно-банановий кекс

Інгредієнти:

банани — 3 шт.;

какао — 2 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

грецькі горіхи — 90 г;

розпушувач тіста — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Розім’яти банани виделкою до однорідної маси. Додати какао, яйця, подрібнені горіхи та розпушувач, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Викласти тісто у форму, злегка змащену олією або застелену пергаментом. Випікати при 180°С 25–30 хвилин, перевірити готовність дерев’яною шпажкою: вона має залишатися сухою. Дати кексу трохи охолонути у формі, після чого акуратно вийняти та нарізати на порційні шматочки.

Як і з чим подавати

Кекс подається охолодженим або трохи теплим, його можна нарізати на невеликі порційні шматочки і посипати какао або подрібненими горіхами. Добре поєднується з чаєм, кавою або рослинним молоком, а також з фруктовим або ягодовим соусом для більшої соковитості. Для святкової подачі можна прикрасити зверху грецькими горіхами або тонкими скибочками банана. Страва підходить як для сніданку, так і для перекусу або легкого десерту після вечері.

Страва виходить легкою, ароматною та насиченою смаком, при цьому абсолютно корисною та без доданого цукру, що робить її відмінним вибором для щоденного меню або для тих, хто стежить за харчуванням.