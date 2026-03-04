Зелений і ніжний: омлет зі шпинатом та фетою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Омлет — класична страва для швидкого та ситного сніданку або легкої вечері, яка буває як простий, так і з додаванням овочів, сиру чи трав.
Наприклад, популярний омлет з броколі та сиром виходить ніжним і поживним. Але сьогодні пропонується варіант зі шпинатом та фетою — легкий, ароматний і насичений зеленню. Для найкращого результату варто обирати свіжий або молодий шпинат без жорстких стебел і м’яку фету без зайвої солі; великий листовий шпинат нарізати для рівномірного приготування, а яйця бажано кімнатної температури, щоб омлет був більш ніжним і пухким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "shevetovskaya".
Як приготувати омлет зі шпинатом та фетою
Інгредієнти:
- шпинат — 2–3 жмені;
- яйця — 5 шт.;
- молоко — 50 мл;
- фета — 20 г;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- вершкове масло — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Обсмажити шпинат на вершковому маслі 2–3 хвилини до м’якості.
- Збити яйця з молоком, додати сіль і чорний перець до смаку.
- Влити яєчну суміш до шпинату та перемішати лопаткою.
- Готувати омлет на мінімальному вогні під кришкою до готовності, не допускаючи пригоряння.
- Додати кришену фету і готувати ще 1–2 хвилини під кришкою до легкого розплавлення сиру.
- Подавати гарячим, за бажанням прикрасивши свіжою зеленню.
Як і з чим подавати
Омлет подається гарячим, його можна прикрасити свіжою зеленню, дрібно нарізаними помідорами або зеленою цибулею. Добре поєднується з тостами з цільнозернового хліба або свіжим багетом. Можна додати легкий соус із йогурту або сметани з травами для більш соковитої текстури. Страва підходить як для сніданку, так і для легкої вечері або перекусу. Вона виходить ніжною, ароматною та ситною, з природною соковитістю шпинату та пікантністю фети, що робить її збалансованим і корисним варіантом на будь-який день.