Зелений і ніжний: омлет зі шпинатом та фетою (відео)

Омлет — класична страва для швидкого та ситного сніданку або легкої вечері, яка буває як простий, так і з додаванням овочів, сиру чи трав.

Наприклад, популярний омлет з броколі та сиром виходить ніжним і поживним. Але сьогодні пропонується варіант зі шпинатом та фетою — легкий, ароматний і насичений зеленню. Для найкращого результату варто обирати свіжий або молодий шпинат без жорстких стебел і м’яку фету без зайвої солі; великий листовий шпинат нарізати для рівномірного приготування, а яйця бажано кімнатної температури, щоб омлет був більш ніжним і пухким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "shevetovskaya".

Як приготувати омлет зі шпинатом та фетою

Інгредієнти:

шпинат — 2–3 жмені;

яйця — 5 шт.;

молоко — 50 мл;

фета — 20 г;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

вершкове масло — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Обсмажити шпинат на вершковому маслі 2–3 хвилини до м’якості. Збити яйця з молоком, додати сіль і чорний перець до смаку. Влити яєчну суміш до шпинату та перемішати лопаткою. Готувати омлет на мінімальному вогні під кришкою до готовності, не допускаючи пригоряння. Додати кришену фету і готувати ще 1–2 хвилини під кришкою до легкого розплавлення сиру. Подавати гарячим, за бажанням прикрасивши свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Омлет подається гарячим, його можна прикрасити свіжою зеленню, дрібно нарізаними помідорами або зеленою цибулею. Добре поєднується з тостами з цільнозернового хліба або свіжим багетом. Можна додати легкий соус із йогурту або сметани з травами для більш соковитої текстури. Страва підходить як для сніданку, так і для легкої вечері або перекусу. Вона виходить ніжною, ароматною та ситною, з природною соковитістю шпинату та пікантністю фети, що робить її збалансованим і корисним варіантом на будь-який день.