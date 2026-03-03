Смакує як дорогий десерт, а інгредієнти коштують копійки: ніхто не здогадається, як ви це приготували (відео)

Простий рецепт десерту без духовки

Смачні десерти можна готувати без духовки та дорогих продуктів. Турецька халва з манки — яскравий приклад цього. Для того, щоб отримати смаколик до чаю чи кави, достатньо мати дві склянки манки, стільки ж цукру, воду та олію. Вже за декілька хвилин у вас на столі буде десерт, який сподобається і дорослим, і дітям.

Завдяки простоті та доступності інгредієнтів, турецьку халву легко приготувати у будь-який день. Як це правильно зробити, показано на YouTube-каналі PRATİK YEMEK TARİFLERİ.

Як приготувати турецьку халву з манки

Інгредієнти:

Вершкове масло 100 г

Рослинна олія 100 мл

Манна крупа 2 склянки

Борошно пшеничне 1 ст. л.

Цукор 2 склянки

Вода 500 мл

Спосіб приготування:

У глибокій сковороді або сотейнику з товстим дном розтопіть вершкове масло разом з рослинною олією. Всипте манну крупу та 1 столову ложку борошна. Зменште вогонь до мінімуму. Постійно помішуйте масу дерев’яною лопаткою. За 10-20 хвилин колір манки почне змінюватися на золотисто-коричневий. Якщо вогонь буде великим, манка згорить зовні, але залишиться сирою всередині. Поки смажиться манка, змішайте воду (або молоко) з цукром. Коли манка стане кольору "вареного згущеного молока", обережно влийте сироп, постійно помішуючи масу. Готуйте на слабкому вогні ще 2–3 хвилини. Ви побачите, як крупа миттєво вбирає вологу і стає густою та однорідною. Коли маса почне легко відходити від стінок сковороди — десерт готовий.

Як та з чим подавати

Поки халва ще тепла, щільно утрамбуйте її в невелику піалу, кавову чашку або силіконову форму для мафінів, змащену краплею олії. Потім обережно переверніть на пласку тарілку. Подавайте десерт з кулькою ванільного морозива або посипте зверху обсмаженими та подрібненими горіхами. Солодка халва чудово поєднується з густим грецьким йогуртом або ложкою некислої сметани. Також можна додати свіжі ягоди або зерна граната.