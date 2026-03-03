Приготуєте, доки гості в дорозі: сирне печиво до чаю за 20 хвилин (відео)

Готується легко та просто

Печиво буває різним: хрустким галетним, ароматним імбирним, ніжним вівсяним і, звісно, м’яким пісочним, що буквально тане в роті. Особливе місце серед домашньої випічки займає сирне печиво — воно поєднує крихку структуру та делікатну вологість завдяки кисломолочному сиру. Але сьогодні ми пропонуємо простий і перевірений варіант сирного печива, яке готується швидко й завжди виходить вдалим. Важливо обирати сухий, некислий сир без зайвої вологи, якісне вершкове масло жирністю не менше 82% та не пересипати борошна, адже надлишок зробить випічку щільною замість ніжної.

Щоб тісто було еластичним, сир за потреби варто перетерти через сито або перебити блендером — тоді структура стане більш однорідною. Борошно слід додавати поступово, орієнтуючись на консистенцію: тісто має бути м’яким, але не липнути до рук. Якщо хочеться більш вираженого аромату, можна додати дрібку ванілі або цедру лимона. Частину борошна допускається замінити на рисове або цільнозернове, однак тоді текстура буде менш пухкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".

Як приготувати сирне печиво

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 500 г;

масло вершкове – 250 г;

борошно пшеничне – 500–550 г;

сода – 1 ч. л.;

оцет – 1 ч. л.;

цукор – 100–150 г для обмакування.

Спосіб приготування:

Перетерти сир через сито або перебити блендером до однорідної консистенції. Додати розтоплене, але не гаряче вершкове масло та ретельно перемішати. Погасити соду оцтом і ввести до сирної маси. Поступово додати просіяне борошно та замісити м’яке еластичне тісто. Розкачати тісто пластом товщиною приблизно 5 мм і вирізати кружечки. Обмакнути кожен кружечок в цукор з одного боку, скласти навпіл цукром всередину, знову обмакнути одну сторону і ще раз скласти, формуючи трикутник. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом, цукровою стороною догори. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 18–20 хвилин до золотистого кольору.

Як і з чим подавати

Сирне печиво найкраще смакує теплим або повністю охолодженим до чаю, кави чи какао. Його можна присипати цукровою пудрою або подати з медом, варенням чи ягідним соусом. Для святкової подачі печиво викладають гіркою на тарілку й доповнюють свіжими ягодами або листочками м’яти. Також воно чудово підходить для дитячого столу або як швидке частування до приходу гостей.

Це саме той рецепт, який виручає, коли потрібно щось домашнє, ароматне й перевірене часом.