Лише один інгредієнт зробить пісні зрази особливими: як їх приготувати

Наталя Граковська
Пісні зрази з грибами
Пісні зрази з грибами

Приготуйте хрусткі зрази замість пиріжків

Пісне меню можна зробити різноманітним і смачним, якщо підійти до нього з фантазією. Замість звичних пиріжків приготуйте пісні картопляні зрази з грибами. Це поживна та збалансована страва. Завдяки паніровці з сухарів зрази мають апетитну золотисту скоринку та при цьому залишаються ніжними всередині.

Як приготувати зрази з грибами, показали на сторінці в TikTok balance_over_perfection.

Інгредієнти:

  • Картопляне пюре — 800 г
  • Цибуля — 0,5 шт.
  • Гриби — 120 г
  • Борошно — 2 ст. л.
  • Чорний перець мелений, сіль — до смаку
  • Сухарі для панірування

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю та гриби. Спочатку обсмажте цибулю до золотистості, а потім додайте гриби. Смажте до повного випаровування рідини.
  2. У пюре додайте борошно, сіль та чорний перець. Ретельно перемішайте.
  3. Сформуйте з картоплі невеликий коржик, покладіть у центр чайну ложку начинки та защипніть краї. Кожну зразу щедро обваляйте у кунжуті.
  4. Смажте на добре розігрітій сковорідці з достатньою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків.

Як та з чим подавати

Пісні картопляні зрази можна подавати на стіл із легким овочевим салатом з капусти, буряка чи свіжих огірків. Не менш смачним буде поєднання цієї страви з квашеними огірками чи помідорами. Також їх можна доповнити томатним соусом або домашньою аджикою.

