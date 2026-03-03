Лише один інгредієнт зробить пісні зрази особливими: як їх приготувати

Приготуйте хрусткі зрази замість пиріжків

Пісне меню можна зробити різноманітним і смачним, якщо підійти до нього з фантазією. Замість звичних пиріжків приготуйте пісні картопляні зрази з грибами. Це поживна та збалансована страва. Завдяки паніровці з сухарів зрази мають апетитну золотисту скоринку та при цьому залишаються ніжними всередині.

Як приготувати зрази з грибами, показали на сторінці в TikTok balance_over_perfection.

Інгредієнти:

Картопляне пюре — 800 г

Цибуля — 0,5 шт.

Гриби — 120 г

Борошно — 2 ст. л.

Чорний перець мелений, сіль — до смаку

Сухарі для панірування

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю та гриби. Спочатку обсмажте цибулю до золотистості, а потім додайте гриби. Смажте до повного випаровування рідини. У пюре додайте борошно, сіль та чорний перець. Ретельно перемішайте. Сформуйте з картоплі невеликий коржик, покладіть у центр чайну ложку начинки та защипніть краї. Кожну зразу щедро обваляйте у кунжуті. Смажте на добре розігрітій сковорідці з достатньою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків.

Як та з чим подавати

Пісні картопляні зрази можна подавати на стіл із легким овочевим салатом з капусти, буряка чи свіжих огірків. Не менш смачним буде поєднання цієї страви з квашеними огірками чи помідорами. Також їх можна доповнити томатним соусом або домашньою аджикою.