Голубці на новий лад: додаємо картоплю — і страва стає вдвічі ситнішою (відео)

Голубці — це традиційна страва української кухні, яку готують із капустяного листя, загортаючи всередину начинку та тушкуючи у соусі.

Їх роблять навіть із молодої капусти, коли листя ніжне й швидко готується. Класично начинкою слугує м’ясо з рисом, проте в різних регіонах існують десятки варіацій — від пісних до святкових. Сьогодні пропонується ситніший і водночас бюджетний варіант — голубці з картоплею та ароматною засмажкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".

Для вдалого результату важливо обрати щільну капустину без тріщин, картоплю з високим вмістом крохмалю для ніжної текстури начинки та якісну ковбасу або сало з вираженим смаком; типова помилка — надто сильно віджимати терту картоплю, через що начинка стає сухою.

Картоплю краще натирати на дрібній тертці — так начинка виходить однорідною та соковитою. Якщо хочеться легшої версії, ковбасу можна замінити обсмаженими грибами, а сметану — вершками або томатно-овочевою підливою. Для більш насиченого смаку до картопляної маси доречно додати дрібку чорного перцю, сушеного часнику або трохи підсмаженої моркви. Якщо використовується молода капуста, її достатньо просто ошпарити окропом, а зимову краще добре пропарити, щоб листя не ламалося під час формування.

Як приготувати голубці з картоплею

Інгредієнти:

капуста середня – 1 шт.;

картопля очищена – 1 кг;

цибуля – 2 шт.;

перетерті помідори або томат – 400 мл;

вода – приблизно 500 мл;

ковбаса або сало – 300 г;

сметана – 200 мл;

олія – 2 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком.

Спосіб приготування:

Відпарити капустину в окропі або прогріти в мікрохвильовій печі, обережно зняти листя та зрізати потовщення біля основи. Подрібнити одну цибулину та обсмажити на олії до прозорості. Натерти картоплю на дрібній тертці, злити зайвий сік без сильного віджимання та додати до цибулі, готувати на середньому вогні 5–10 хвилин до легкого загущення. Посолити, поперчити начинку та перемішати до однорідності. Викласти начинку на капустяне листя та сформувати голубці, підгортаючи краї всередину. На дно каструлі викласти кілька капустяних листків, щільно розмістити голубці та залити сумішшю води й томатів так, щоб рідина покривала страву. Довести до кипіння та тушкувати на слабкому вогні близько 60 хвилин до м’якості. Подрібнити другу цибулину та ковбасу або сало, обсмажити до золотистості, додати сметану та прогріти кілька хвилин до утворення соусу. Полити готові голубці засмажкою перед подачею. Цей варіант голубців доводить, що традиційні страви можуть звучати по-новому, залишаючись по-домашньому затишними та смачними.

Як і з чим подавати

Голубці з картоплею найкраще подавати гарячими, щедро поливши вершково-ковбасною або сметанною підливою та посипавши свіжою зеленню. Вони чудово поєднуються з домашніми соліннями, квашеними огірками чи салатом зі свіжих овочів. До страви пасує житній хліб або пампушки, а для більш святкової подачі можна доповнити тарілку ложкою густої сметани зверху. Такий варіант голубців виходить особливо ситним, ароматним і здатним замінити повноцінний обід.