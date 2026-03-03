Голубці на новий лад: додаємо картоплю — і страва стає вдвічі ситнішою (відео)
Голубці — це традиційна страва української кухні, яку готують із капустяного листя, загортаючи всередину начинку та тушкуючи у соусі.
Їх роблять навіть із молодої капусти, коли листя ніжне й швидко готується. Класично начинкою слугує м’ясо з рисом, проте в різних регіонах існують десятки варіацій — від пісних до святкових. Сьогодні пропонується ситніший і водночас бюджетний варіант — голубці з картоплею та ароматною засмажкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".
Для вдалого результату важливо обрати щільну капустину без тріщин, картоплю з високим вмістом крохмалю для ніжної текстури начинки та якісну ковбасу або сало з вираженим смаком; типова помилка — надто сильно віджимати терту картоплю, через що начинка стає сухою.
Картоплю краще натирати на дрібній тертці — так начинка виходить однорідною та соковитою. Якщо хочеться легшої версії, ковбасу можна замінити обсмаженими грибами, а сметану — вершками або томатно-овочевою підливою. Для більш насиченого смаку до картопляної маси доречно додати дрібку чорного перцю, сушеного часнику або трохи підсмаженої моркви. Якщо використовується молода капуста, її достатньо просто ошпарити окропом, а зимову краще добре пропарити, щоб листя не ламалося під час формування.
Як приготувати голубці з картоплею
Інгредієнти:
- капуста середня – 1 шт.;
- картопля очищена – 1 кг;
- цибуля – 2 шт.;
- перетерті помідори або томат – 400 мл;
- вода – приблизно 500 мл;
- ковбаса або сало – 300 г;
- сметана – 200 мл;
- олія – 2 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець чорний мелений – за смаком.
Спосіб приготування:
- Відпарити капустину в окропі або прогріти в мікрохвильовій печі, обережно зняти листя та зрізати потовщення біля основи.
- Подрібнити одну цибулину та обсмажити на олії до прозорості.
- Натерти картоплю на дрібній тертці, злити зайвий сік без сильного віджимання та додати до цибулі, готувати на середньому вогні 5–10 хвилин до легкого загущення.
- Посолити, поперчити начинку та перемішати до однорідності.
- Викласти начинку на капустяне листя та сформувати голубці, підгортаючи краї всередину.
- На дно каструлі викласти кілька капустяних листків, щільно розмістити голубці та залити сумішшю води й томатів так, щоб рідина покривала страву.
- Довести до кипіння та тушкувати на слабкому вогні близько 60 хвилин до м’якості.
- Подрібнити другу цибулину та ковбасу або сало, обсмажити до золотистості, додати сметану та прогріти кілька хвилин до утворення соусу.
- Полити готові голубці засмажкою перед подачею.
- Цей варіант голубців доводить, що традиційні страви можуть звучати по-новому, залишаючись по-домашньому затишними та смачними.
Як і з чим подавати
Голубці з картоплею найкраще подавати гарячими, щедро поливши вершково-ковбасною або сметанною підливою та посипавши свіжою зеленню. Вони чудово поєднуються з домашніми соліннями, квашеними огірками чи салатом зі свіжих овочів. До страви пасує житній хліб або пампушки, а для більш святкової подачі можна доповнити тарілку ложкою густої сметани зверху. Такий варіант голубців виходить особливо ситним, ароматним і здатним замінити повноцінний обід.