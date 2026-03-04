Смачніше за будь-яку "Шубу": незвичайний салат з маринованим оселедцем, яблуком та буряком (відео)
-
-
Ця пікантна закуска зникне зі столу першою
Салат з маринованим оселедцем, буряком, яблуком та картоплею – справжня знахідка для любителів північноєвропейських смаків. В ньому поєднуються солоний та солодкий смаки з легкою кислинкою, а пікантності страві додає соус з хроном.
Такий салат можна подати як окрему страву на вечерю або як холодну закуску до святкового столу. Він виглядає яскраво і добре поєднується з чорним хлібом чи тостами. Рецептом поділилися на кулінарному порталі Foodnetwork.
Інгредієнти:
- Оселедець філе — 2 шт.
- Буряк запечений — 300 г
- Картопля в мундирі — 150 г
- Яблуко зелене кисле — 1 шт.
- Червоний цикорій — 1 головка
Для маринаду:
- Каперси — 1 ст. л.
- Кріп — 1 гілочка
- Оцет яблучний — 300 мл
- Цукор — 100 г
Для соусу:
- Хрон — 1 ст. л.
- Сметана — 100 г
- Гірчиця діжонська — 1 ч. л.
- Сік половини лимона
- Сіль — на свій смак
- Перець чорний мелений — на свій смак
Якщо не знайшли червоний цикорій, його можна замінити на листя руколи або листя салату "Лола Росса". Замість каперсів можна використати дрібно нарізані мариновані корнішони.
Спосіб приготування:
- Буряк наріжте кубиками середнього розміру. Картоплю наріжте кружальцями або кубиками середнього розміру.
- Філе оселедця наріжте порційними шматками шириною 2 см. Викладіть у керамічний або скляний посуд, додайте кріп та каперси. У сотейнику змішайте оцет і цукор, доведіть до кипіння.
- Залийте оселедець гарячим маринадом та залиште на 30 хвилин.
- В окремому посуді змішайте сметану, хрін, гірчицю та лимонний сік. Додайте сіль і перець за смаком, ретельно перемішайте до однорідності.
- Яблуко наріжте тонкими брусочками безпосередньо перед подачею, щоб воно не встигло потемніти. Листя цикорію промийте та обсушіть рушником.
- На тарілку викладіть листя цикорію. Зверху розподіліть картоплю, буряк і яблуко. Дістаньте оселедець з маринаду та викладіть поверх овочів.
- Перед подачею полийте салат соусом з хроном.