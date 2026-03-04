Рус

Смачніше за будь-яку "Шубу": незвичайний салат з маринованим оселедцем, яблуком та буряком (відео)

Наталя Граковська
Салат з оселедцем
Салат з оселедцем. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ця пікантна закуска зникне зі столу першою

Салат з маринованим оселедцем, буряком, яблуком та картоплею – справжня знахідка для любителів північноєвропейських смаків. В ньому поєднуються солоний та солодкий смаки з легкою кислинкою, а пікантності страві додає соус з хроном.

Такий салат можна подати як окрему страву на вечерю або як холодну закуску до святкового столу. Він виглядає яскраво і добре поєднується з чорним хлібом чи тостами. Рецептом поділилися на кулінарному порталі Foodnetwork.

Інгредієнти:

  • Оселедець філе — 2 шт.
  • Буряк запечений — 300 г
  • Картопля в мундирі — 150 г
  • Яблуко зелене кисле — 1 шт.
  • Червоний цикорій — 1 головка

Для маринаду:

  • Каперси — 1 ст. л.
  • Кріп — 1 гілочка
  • Оцет яблучний — 300 мл
  • Цукор — 100 г

Для соусу:

  • Хрон — 1 ст. л.
  • Сметана — 100 г
  • Гірчиця діжонська — 1 ч. л.
  • Сік половини лимона
  • Сіль — на свій смак
  • Перець чорний мелений — на свій смак

Якщо не знайшли червоний цикорій, його можна замінити на листя руколи або листя салату "Лола Росса". Замість каперсів можна використати дрібно нарізані мариновані корнішони.

Спосіб приготування:

  1. Буряк наріжте кубиками середнього розміру. Картоплю наріжте кружальцями або кубиками середнього розміру.
  2. Філе оселедця наріжте порційними шматками шириною 2 см. Викладіть у керамічний або скляний посуд, додайте кріп та каперси. У сотейнику змішайте оцет і цукор, доведіть до кипіння.
  3. Залийте оселедець гарячим маринадом та залиште на 30 хвилин.
  4. В окремому посуді змішайте сметану, хрін, гірчицю та лимонний сік. Додайте сіль і перець за смаком, ретельно перемішайте до однорідності.
  5. Яблуко наріжте тонкими брусочками безпосередньо перед подачею, щоб воно не встигло потемніти. Листя цикорію промийте та обсушіть рушником.
  6. На тарілку викладіть листя цикорію. Зверху розподіліть картоплю, буряк і яблуко. Дістаньте оселедець з маринаду та викладіть поверх овочів.
  7. Перед подачею полийте салат соусом з хроном.
