Смачніше за будь-яку "Шубу": незвичайний салат з маринованим оселедцем, яблуком та буряком (відео)

Ця пікантна закуска зникне зі столу першою

Салат з маринованим оселедцем, буряком, яблуком та картоплею – справжня знахідка для любителів північноєвропейських смаків. В ньому поєднуються солоний та солодкий смаки з легкою кислинкою, а пікантності страві додає соус з хроном.

Такий салат можна подати як окрему страву на вечерю або як холодну закуску до святкового столу. Він виглядає яскраво і добре поєднується з чорним хлібом чи тостами. Рецептом поділилися на кулінарному порталі Foodnetwork.

Інгредієнти:

Оселедець філе — 2 шт.

Буряк запечений — 300 г

Картопля в мундирі — 150 г

Яблуко зелене кисле — 1 шт.

Червоний цикорій — 1 головка

Для маринаду:

Каперси — 1 ст. л.

Кріп — 1 гілочка

Оцет яблучний — 300 мл

Цукор — 100 г

Для соусу:

Хрон — 1 ст. л.

Сметана — 100 г

Гірчиця діжонська — 1 ч. л.

Сік половини лимона

Сіль — на свій смак

Перець чорний мелений — на свій смак

Якщо не знайшли червоний цикорій, його можна замінити на листя руколи або листя салату "Лола Росса". Замість каперсів можна використати дрібно нарізані мариновані корнішони.

Спосіб приготування: