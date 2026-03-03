Без випічки, цукру та борошна: цей десерт ви приготуєте за дві хвилини (відео)

Готується легко та просто

Десерти бувають різними: від класичних тортів і тістечок до ніжного вафельного торта "Рафаелло", який подобається всім. Але сьогодні ми пропонуємо десерт, який можна сміливо готувати навіть у піст — простий, легкий і надзвичайно смачний желейний десерт з одного інгредієнта. Для найкращого результату варто обирати якісне желе без барвників та штучних добавок, а воду брати гарячу, але не окріп, щоб структура маси була однорідною і повітряною. Нюанс приготування — ретельне збивання після розчинення, щоб десерт вийшов легким і пухким, без крупинок желе. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Як приготувати десерт з желе

Інгредієнти:

желе будь-яке – 1 пакетик;

гаряча вода – 100 мл;

Спосіб приготування:

Залити желе гарячою водою та розмішати до повного розчинення. Залишити суміш на 5 хвилин для набухання. Збити за допомогою міксера 4–5 хвилин до пухкої маси. Перелити у склянки або будь-які ємності для десерту. Поставити у холодильник на 1 годину до загустіння. Прикрасити фруктами або ягодами перед подачею.

Як і з чим подавати

Десерт найкраще подавати охолодженим, у прозорих склянках або формочках, щоб відчувався легкий об’єм і прозорість маси. Прикрасити можна шматочками фруктів, ягодами або горіхами, формуючи яскраву композицію. Цей десерт добре поєднується з трав’яними чаями, кавою або кокосовим молоком, а також може стати частиною святкового столу під час посту. Легкий, повітряний і красивий, він сподобається як дітям, так і дорослим.