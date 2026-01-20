Намазка з тунця та оливок: швидка закуска з яскравим смаком для буднів і свят (відео)

Смачна та легка у приготуванні закуска

Тунець — це морська риба з щільним м’ясом і виразним смаком, яку часто готують на грилі, швидко обсмажують або запікають у духовці, залишаючи серединку соковитою. У середземноморській та японській кухнях його цінують за універсальність і здатність добре поєднуватися з кислинкою, вершковими текстурами та зеленню.

Але сьогодні ми пропонуємо більш простий і швидкий варіант — намазку з консервованого тунця, яка не потребує термічної обробки. Для вдалого результату важливо обирати якісний тунець у власному соку або оливковій олії без різкого запаху, а крем-сир — без домішок і надмірної кислинки, інакше баланс смаку буде порушений. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати намазку з тунця та оливок

Інгредієнти:

оливки без кісточок — 90–100 г;

лимон — 1 шт.;

зелень — кілька гілочок;

консервований тунець — 120 г;

крем-сир — 175 г;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

грінки, багет або тарталетки — за потреби.

Спосіб приготування:

Злити рідину з консервованого тунця. Нарізати оливки дуже дрібними кубиками. Зняти з лимона цедру дрібною теркою, не зачіпаючи білу частину. Дрібно посікти зелень. Змішати в мисці тунець, оливки, лимонну цедру, зелень і крем-сир до однорідної консистенції. Посолити та поперчити за смаком. За бажанням підсмажити скибочки багета на вершковому маслі до хрусткої скоринки. Намастити готову суміш на грінки, багет або викласти в тарталетки та подати.

Як і з чим подавати

Намазку з тунця подають охолодженою або кімнатної температури, викладаючи на хрумкі грінки, багет, тости чи в тарталетки. Для подачі її можна прикрасити дрібно нарізаною зеленню, цедрою лимона або кількома скибочками оливок. Вона добре поєднується з овочевими салатами, легкими супами або як частина закусочного столу. За бажанням намазку можна подати разом зі свіжими огірками чи скибочками селери як більш легку альтернативу хліба.

Ця намазка — зручний варіант швидкої закуски, яку легко адаптувати під наявні інгредієнти та формат подачі. Вона підходить як для повсякденного меню, так і для святкового столу.