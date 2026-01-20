Намазка з тунця та оливок: швидка закуска з яскравим смаком для буднів і свят (відео)
-
-
Смачна та легка у приготуванні закуска
Тунець — це морська риба з щільним м’ясом і виразним смаком, яку часто готують на грилі, швидко обсмажують або запікають у духовці, залишаючи серединку соковитою. У середземноморській та японській кухнях його цінують за універсальність і здатність добре поєднуватися з кислинкою, вершковими текстурами та зеленню.
Але сьогодні ми пропонуємо більш простий і швидкий варіант — намазку з консервованого тунця, яка не потребує термічної обробки. Для вдалого результату важливо обирати якісний тунець у власному соку або оливковій олії без різкого запаху, а крем-сир — без домішок і надмірної кислинки, інакше баланс смаку буде порушений. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати намазку з тунця та оливок
Інгредієнти:
- оливки без кісточок — 90–100 г;
- лимон — 1 шт.;
- зелень — кілька гілочок;
- консервований тунець — 120 г;
- крем-сир — 175 г;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- грінки, багет або тарталетки — за потреби.
Спосіб приготування:
- Злити рідину з консервованого тунця.
- Нарізати оливки дуже дрібними кубиками.
- Зняти з лимона цедру дрібною теркою, не зачіпаючи білу частину.
- Дрібно посікти зелень.
- Змішати в мисці тунець, оливки, лимонну цедру, зелень і крем-сир до однорідної консистенції.
- Посолити та поперчити за смаком.
- За бажанням підсмажити скибочки багета на вершковому маслі до хрусткої скоринки.
- Намастити готову суміш на грінки, багет або викласти в тарталетки та подати.
Як і з чим подавати
Намазку з тунця подають охолодженою або кімнатної температури, викладаючи на хрумкі грінки, багет, тости чи в тарталетки. Для подачі її можна прикрасити дрібно нарізаною зеленню, цедрою лимона або кількома скибочками оливок. Вона добре поєднується з овочевими салатами, легкими супами або як частина закусочного столу. За бажанням намазку можна подати разом зі свіжими огірками чи скибочками селери як більш легку альтернативу хліба.
Ця намазка — зручний варіант швидкої закуски, яку легко адаптувати під наявні інгредієнти та формат подачі. Вона підходить як для повсякденного меню, так і для святкового столу.