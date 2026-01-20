Рус

Намазка з тунця та оливок: швидка закуска з яскравим смаком для буднів і свят (відео)

Марія Швець
Намазка з тунця та оливок
Намазка з тунця та оливок. Фото instagram.com

Смачна та легка у приготуванні закуска

Тунець — це морська риба з щільним м’ясом і виразним смаком, яку часто готують на грилі, швидко обсмажують або запікають у духовці, залишаючи серединку соковитою. У середземноморській та японській кухнях його цінують за універсальність і здатність добре поєднуватися з кислинкою, вершковими текстурами та зеленню.

Але сьогодні ми пропонуємо більш простий і швидкий варіант — намазку з консервованого тунця, яка не потребує термічної обробки. Для вдалого результату важливо обирати якісний тунець у власному соку або оливковій олії без різкого запаху, а крем-сир — без домішок і надмірної кислинки, інакше баланс смаку буде порушений. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати намазку з тунця та оливок

Інгредієнти:

  • оливки без кісточок — 90–100 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • зелень — кілька гілочок;
  • консервований тунець — 120 г;
  • крем-сир — 175 г;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • грінки, багет або тарталетки — за потреби.

Спосіб приготування:

  1. Злити рідину з консервованого тунця.
  2. Нарізати оливки дуже дрібними кубиками.
  3. Зняти з лимона цедру дрібною теркою, не зачіпаючи білу частину.
  4. Дрібно посікти зелень.
  5. Змішати в мисці тунець, оливки, лимонну цедру, зелень і крем-сир до однорідної консистенції.
  6. Посолити та поперчити за смаком.
  7. За бажанням підсмажити скибочки багета на вершковому маслі до хрусткої скоринки.
  8. Намастити готову суміш на грінки, багет або викласти в тарталетки та подати.

Як і з чим подавати

Намазку з тунця подають охолодженою або кімнатної температури, викладаючи на хрумкі грінки, багет, тости чи в тарталетки. Для подачі її можна прикрасити дрібно нарізаною зеленню, цедрою лимона або кількома скибочками оливок. Вона добре поєднується з овочевими салатами, легкими супами або як частина закусочного столу. За бажанням намазку можна подати разом зі свіжими огірками чи скибочками селери як більш легку альтернативу хліба.

Ця намазка — зручний варіант швидкої закуски, яку легко адаптувати під наявні інгредієнти та формат подачі. Вона підходить як для повсякденного меню, так і для святкового столу.

