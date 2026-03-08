Буряк по-новому: смачна намазка замість борщу і салату (відео)

Буряк — це корисний коренеплід, який широко використовується у кулінарії.

Чи не найпопулярнішою стравою з нього, без сумніву, є борщ, але буряк також додають у салати, запіканки та закуски. Сьогодні ми пропонуємо приготувати яскраву та ніжну бурякову намазку, яка швидко готується і прекрасно підходить для перекусів або святкового столу. Для найкращого смаку обирайте свіжий, щільний буряк без пошкоджень, а сир і фету — якісні та свіжі, щоб страва була ніжною і кремовою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати бурякову намазку

Інгредієнти:

буряк — 2 шт.;

плавлений сирок — 1-2 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

фета — 40 г;

часник — 1 зубчик;

сіль — за смаком;

майонез/сметана — 2-3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Відварити буряк до готовності та охолодити. Натерти буряк, варені яйця та плавлений сирок на крупній тертці. Додати дрібно нарізану або розкришену фету та пропущений через прес часник. Заправити майонезом або сметаною, посолити за смаком та ретельно перемішати. Викласти намазку в сервірувальну миску та охолодити 10-15 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Бурякова намазка добре поєднується з тостами, свіжим хлібом, крекерами або лавашем. Її можна прикрасити свіжою зеленню — петрушкою, кропом або листям базиліка. Для більш насиченого смаку додають трохи оливкової олії або лимонного соку. Також намазку можна подати разом із легкими овочевими салатами, холодними закусками або як доповнення до м’ясних страв. Ця страва стане яскравим акцентом на вашому столі та чудово підходить для щоденного перекусу.